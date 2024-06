Vinho rosé da Sardenha ganha concurso internacional

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUN (ANSA) – Com uma pontuação de 96/100, o Cannonau di Sardegna Nudo 2023 da Siddùra, vinho DOC rosé, foi o primeiro classificado em um concurso internacional dedicado aos vinhos rosés, o “50 Great Rosé Wines of the World Competition” 2024, em Barcelona.

O júri, após degustar às cegas produtos da França, Portugal, Espanha, Itália, Sérvia e outros países, decretou que o melhor rosé do mundo é o vinho da vinícola de Luogosanto, no coração de Gallura.

A decisão marca um reconhecimento significativo para o rosé da Sardenha, considerando também a influência de mercado que esse tipo de videira vem tendo nos últimos anos.

De acordo com dados do Observatório Mundial de Vinhos Rosés do Ministério da Agricultura da França, uma em cada dez garrafas de vinho consumidas é rosé.

As uvas Cannonau cultivadas nos vinhedos de Siddùra e destinadas ao rosé são selecionadas no campo e colhidas à mão durante a vindima, em um processo que é tão rigoroso quanto delicado para obter as características que tornam esse vinho único, em aroma e cor.

“O foco durante a vinificação é principalmente realçar as nuances rosadas desse vinho, que são o resultado do contato limitado e delicado entre o mosto e as cascas das uvas Cannonau”, explica Dino Dini, enólogo da vinícola.

O prêmio internacional para a vinícola Siddùra se soma aos mais de 760 prêmios conquistados em competições de vinho em todo o mundo. (ANSA).