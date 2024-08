Vinho em lata é lançado na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 1 AGO (ANSA) – Chegou ao mercado italiano o primeiro vinho em lata do país. Chamado de “Perledellago”, o produto faz referência à adega onde foi criado, Perla del Garda, na província de Brescia, região do Lago de Garda, na Lombardia.

Do ponto de vista enológico, o vinho em lata é feito à base de uvas turbianas, típicas do território e certificadas, com teor alcóolico reduzido.

A novidade tem como público-alvo os mais jovens, que preferem a utilização do vinho em coquetéis, ao invés da sua apreciação direta. Além disso, a proposta vai ao encontro da sustentabilidade, já que todas as latas, feitas em alumínio, são 100% recicláveis.

Ao contrário de outros países, o vinho em lata não era bem visto na Itália pelos tradicionais amantes da bebida, que tem no “Belpaese” um de seus principais produtores no mundo. (ANSA).