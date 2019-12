Vinheta de fim de ano da Globo é comparada a ‘Star Wars’ por internautas

A tradicional vinheta de fim de ano da Rede Globo, que conta com aparições de atores, apresentadores e jornalistas, foi lançada no último domingo, 1º, durante o Fantástico, e diversos internautas fizeram comparações entre a produção e os filmes da saga Star Wars.

Neste ano a emissora decidiu mudar o ritmo da música que acompanha a vinheta, Um Novo Tempo, com o uso de objetos do cotidiano, como latas de lixo e secadores, produzindo os sons da música.

Logo após o lançamento do vídeo, internautas realizaram uma série de comentários sobre a nova vinheta. Alguns elogiaram as mudanças, destacando a ideia de usar objetos do cotidiano como instrumentos musicais. Outros não gostaram muito da nova produção, fazendo algumas piadas e comentários mais críticos.

Alguns internautas traçaram uma relação com um trecho do vídeo, em que os funcionários da emissora aparecem segurando lâmpadas coloridas, com os filmes da saga Star Wars, em especial pela semelhança com os sabres de luz usados nos filmes.

Assista abaixo à íntegra da vinheta de fim de ano da Globo: