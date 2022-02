Vinci Partners estreia em saneamento com aporte em concessionária de bloco no RJ

A área de Infraestrutura da Vinci Partners anunciou, na sexta-feira, seu primeiro investimento na área de saneamento. O aporte, cujo valor não foi divulgado, acontecerá em uma nova companhia, fruto de uma parceria estratégica com a Águas do Brasil, que vai comandar o bloco 3 da Cedae. A operação vai abranger serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em 21 municípios do Rio de Janeiro.

O investimento marca a estreia do fundo Vinci Infraestrutura Água e Saneamento Strategy (Vias), que pretende investir até R$ 3 bilhões no setor. O fundo terá uma participação acionária de 40% na nova concessionária e a efetivação da transação acontecerá após cumpridas as exigências previstas no Edital.

“Este é um investimento extremamente relevante para nosso fundo, e nada melhor do que nos associar ao Grupo Águas do Brasil. Estamos muito felizes em voltar a investir em uma concessão de serviços públicos no Rio de Janeiro, contribuindo para trazer mais dignidade a um enorme contingente da população que ainda não possui acesso a saneamento básico de qualidade”, destaca o sócio da Vinci Partners e head da área de Infraestrutura da empresa, Hosé Guilherme Souza.

O Grupo Águas do Brasil venceu leilão, arrematando o bloco 3 da Cedae, por R$ 2,2 bilhões, no final de dezembro.

“A vitória do leilão da Cedae foi o primeiro passo para expandir a atuação do nosso grupo no Rio de Janeiro. Agora, ao lado da Vinci Partners, assumimos o desafio de implementar as operações e ampliar os serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto com qualidade para mais de 2,7 milhões de pessoas”, segundo o CEO da nova concessionária, Leonardo Righetto.

