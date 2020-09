Viñales desbanca Morbidelli e conquista pole na etapa de San Marino da MotoGP

Maverick Viñales superou Franco Morbidelli e cravou neste sábado a pole position para a etapa de San Marino da MotoGP. O espanhol da Yamaha cresceu na volta final no circuito de Misano e marcou 1min31s411 para levar a melhor sobre o piloto ítalo-brasileiro da Yamaha SRT e largar em primeiro na sexta corrida da temporada.

Viñales conquistou sua segunda pole na temporada e a 11ª na categoria. Ele foi 0s312 mais veloz que Morbidelli (1min31s723). Líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo, outro piloto da Yamaha SRT, anotou o tempo de 1min31s791, e vai largar em terceiro, fechando a primeira fila.

O italiano Valentino Rossi fez o quarto melhor tempo (1min31s877), e fechou o quarteto da Yamaha, que dominou completamente a sessão classificatória. O veterano supercampeão ficou à frente dos dois pilotos da Ducati, o australiano Jack Miller, que finalizou em quinto lugar, e o italiano Francesco Bagnaia, o sexto colocado. Ele volta a correr após uma lesão sofrida em Brno, na etapa da República Checa.

A Suzuki aparece na sequência, na sétima e oitava colocações, com o espanhol Álex Rins à frente do compatriota Joan Mir. Vice-líder do campeonato, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi 0s773 mais lento que Viñales e ficou com o nono posto.

O francês Johann Zarco fechou o grupo dos dez primeiros, enquanto que o espanhol Pol Espargaró, da Red Bull KTM, sofreu uma queda no início da sessão, e ficou apenas em 11º.

O britânico Cal Crutchlow foi barrado pelos médicos pelo risco de contaminação no braço direito, que ainda tem uma ferida aberta por conta de uma cirurgia realizada recentemente para tratar a síndrome compartimental. O piloto da LCR deve voltar a correr na etapa da Catalunha, marcada para 27 de setembro.

A largada para a etapa de San Marino da MotoGP, a sexta da temporada de 2020, acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília).

Veja também