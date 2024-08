Viña tem lesão ligamentar, passa por cirurgia e só volta a jogar pelo Flamengo em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 20:52 Para compartilhar:

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira que a lesão do lateral Viña no joelho direito atingiu o ligamento cruzado anterior, além do menisco. Devido à gravidade, o jogador passou por cirurgia e só voltará a atuar pelo clube rubro-negro na próxima temporada.

O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, rendeu ao Flamengo dois desfalques para a sequência da temporada. Além de Viña, o atacante Everton Cebolinha também precisou passar por um procedimento cirúrgico, realizado na última quarta-feira.

Viña sofreu a lesão nos minutos finais do duelo em uma dividida com o volante Fabinho. O lateral vinha sendo reserva da equipe do técnico Tite, que tem Ayrton Lucas como titular, ao menos, nos últimos compromissos na temporada.

O uruguaio fez, até o momento, 22 jogos com a camisa rubro-negra, marcou um gol e deu duas assistências. Com a lesão do lateral, o Flamengo pode ser obrigado a voltar ao mercado para tentar buscar uma reposição.

O Flamengo continua brigando por três frentes na temporada. O time rubro-negro aparece como favorito em todos os torneios (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores), muito pelo elenco que tem, um dos mais qualificados do país.