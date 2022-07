Vina marca golaço e garante vitória do Ceará sobre Avaí no Castelão Meia-atacante marcou nos acréscimos da primeira etapa

Nesta terça-feira (19), o Ceará contou com um golaço marcado por Vina, ainda na primeira etapa, para vencer o Avaí, na Arena Castelão, por 1 a 0.

Com o resultado, o Vozão chegou aos 24 pontos conquistados e est na 10ª colocação. Enquanto isso, o Leão estacionou nos 21, em 13º lugar.

Agora o time comandado por Enderson Moreira se prepara para o confronto contra o Juventude, que acontece neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias. Por sua vez, os catarinenses entram em campo horas antes, às 11h, recentemente o Flamengo.

GOLAÇO NO FIM!

O duelo começou uma hora depois do previsto por problemas de energia na Arena Castelão. Com o apito inicial do árbitro, o Avaí levou perigo primeiro. Aos três minutos, Kevin cobrou falta na área, Eduardo aproveitou rebote e chutou colocado, levando perigo.

Aos poucos o Ceará foi tomando as rédeas do confronto e levou perigo com Mendoza, em cabeceio. O Avaí retornou ao campo ofensivo logo depois, Pottker roubou a bola no ataque, avançou e cruzou na área. Eduardo se esticou todo, mas a bola passou por ele, perdendo uma grande chance.

Zé Roberto bateu forte de fora da área e obrigou Vladimir a fazer grande defesa. Nos acréscimos, em cobrança de falta, Bruno Pacheco rolou e Vina acertou um foguete, abrindo o placar para o Vovô.

TRAVE INIMIGA!

A segunda etapa começou mais tímida, com as equipes se estudando. O Ceará chegou com perigo em jogada de velocidade feita por Mendoza, que arrematou para fora. Após boa jogada de Jean Pyerre, na a área, após confusão, Pottker teve oportunidade, mas mandou para fora.

​Mais tarde, Natanael recebeu na ponta esquerda e fez cruzamento para a área, Vitinho se esticou e conseguiu tomar na bola, acertando a trave. A resposta do Vozão foi na mesma medida, com jogada individual de Mendonza, que parou no poste. Sem maiores chances, o Ceará levou a vitória.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Ceará 1 x 0 Avaí

Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE

Data/horário: 19/07/2022 – 21h30h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Márcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Lorival Cândido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE)

Analista de campo: Paulo Silvio dos Santos (CE)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) (SP)

Cartões amarelos: Lucas Ventura, Vitinho (Avaí)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Vina (47’/2T) (1-0)

Ceará – técnico: Enderson Moreira

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Richardson (Fernando Sobral 36’/2T), Richard Coelho (Rodrigo Lindoso 27’/2T), Vina; Lima (Matheus Peixoto 17’/2T), Mendoza, Zé Roberto (Iury Castilho – intervalo).

Avaí – técnico: Eduardo Barroca

Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo (Nathan 34’/2T) e Jean Cléber (10’/2T); Pottker, Renato (Marcinho 10’/2T) e Bissoli (Vinicius Jaú 34’/2T).