Viña é convocado para defender Uruguai na Copa América e desfalca Palmeiras no Brasileiro Lateral desfalcará o Palmeiras durante toda a participação da Celeste na competição

Após a confirmação, na última quarta-feira (09), da convocação de Weverton para Seleção Brasileira principal , o Verdão recebeu a informação de que terá mais um desfalque durante a Copa América: o lateral-esquerdo Matías Viña.

ATUAÇÕES: Palmeiras dá vexame em casa e cai para o CRB na Copa do Brasil; veja as notas

Com a confirmação de sua presença nesta competição, o lateral não retorna ao Verdão até, ao menos, o fim da primeira fase do torneio, sendo a última partida do Uruguai na fase de grupos no dia 28 de junho. Caso o país chegue na final, o atleta só voltará ao clube brasileiro em meados de julho.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Durante este período, o jogador pode perder confrontos importantes contra Corinthians, Internacional e Grêmio, por exemplo, pelo Brasileirão. Ele, porém, deve integrar o elenco palmeirense na primeira partida das oitavas de final da Libertadores.

Além de Weverton e Viña, o Palmeiras ainda deve perder Gustavo Gómez, que é o principal nome da seleção paraguaia e capitão da equipe.

E MAIS:

Veja também