“Vim, vi e venci”, diz Ibrahimovic ao se despedir do LA Galaxy

O artilheiro sueco Zlatan Ibrahimovic confirmou nesta quarta-feira sua saída do Los Angeles Galaxy, embora não tenha dado pistas sobre seus planos futuros oo possível aposentadoria.

A partida do atacante de 38 anos do Galaxy da Major League Soccer americana era previsível após a eliminação nos playoffs da equipe californiana no mês passado.

Ibrahimovic, que assinou com o Galaxy no início da temporada de 2018, anunciou o final de seu ciclo no clube por meio de uma enigmática mensagem no Twitter.

“Vim, vi e venci. Obrigado @lagalaxy por me fazer sentir vivo novamente. Ao fãs do time – vocês queriam Zlatan, e lhes dei Zlatan. De nada. A história continua… Agora podem voltar a assistir beisebol”, brincou o craque.

O Galaxy informou em um breve comunicado que a franquia e Ibrahimovic haviam encerrado sua relação de acordo mútuo. “Gostaríamos de agradecer Zlatan por suas contribuições ao LA Galaxy e à Major League Soccer”, disse o presidente do clube, Chris Klein.

“Desde sua chegada em 2018, Zlatan influenciou positivamente no futebol em Los Angeles. Estamos agradecidos por sua ética de trabalho e paixão. Agradecemos a Zlatan por seu profissionalismo e impacto incalculável na comunidade de Los Angeles e do futebol de toda a América do Norte”.

Foi especulado que Ibrahimovic poderia voltar ao Milan, onde jogou durante duas temporadas entre 2010 e 2012, marcando 42 gols em 61 partidas do campeonato italiano.

O dirigente da MLS, Don Garber, insinuou na semana passada em uma entrevista para a rede ESPN que Ibrahimovic poderia voltar à Itália e estava sendo “recrutado” pelo Milan.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o Bologna também teria interesse no atacante sueco.

Embora Ibrahimovic não tenha conseguido levar o Galaxy ao titulo, o astro foi um dos jogadores estrangeiros mais bem sucedidos na história da liga americana, marcando 53 gols em 56 partidas da temporada.

