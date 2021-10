‘Vim no sacrifício, o Flamengo pede isso’, destaca Pedro após garantir empate pela Copa do Brasil Atacante marcou o gol de empate, em 2 a 2, com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Jogo da volta pelas semifinais do torneio será realizado no dia 27, no Maracanã

Tudo aberto para o jogo de volta no Maracanã. Nesta quarta-feira, o Flamengo foi buscar o empate no minuto final e conseguiu: 2 a 2 com o Athletico-PR, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. “No sacrifício”, Pedro foi quem anotou o gol derradeiro e da igualdade, de pênalti (após consulta ao VAR), e ele falou o que será determinante para a semana que vem:

– Queríamos sair com a vitória. Athletico é um time qualificado, fez um bom jogo em casa. Fizemos um jogo de igual para igual. Agora é manter a concentração para conseguir a classificação em casa – disse Pedro na saída de campo, emendando sobre a recuperação de dores no joelho para voltar:

– Consegui vir para o jogo, tomei a pancada muito forte. Vim no sacrifício, o Flamengo pede isso. Pude ajudar, o mais importante é o resultado que nos deixa com condição de nos classificar no próximo jogo.

Pedro também destacou que bateu o pênalti “como treina”:

– Olhei e, na última hora, virei o pé.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Fluminense neste sábado, no Maracanã, pela 28ª rodada. O duelo diante do Athletico será na quarta-feira que vem, no mesmo palco – é bom lembrar que não há o critério do gol qualificado no torneio de mata-mata.

