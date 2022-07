“Vim ao clube e país certos para me preparar para a Copa do Mundo”, diz Suárez

O astro Luis Suárez garantiu estar convencido de ter feito a melhor escolha ao se transferir para o futebol uruguaio onde vai jogar no Nacional, clube em que foi revelado há 17 anos.







“Estou convencido de que dei o passo certo na direção do clube certo e do país certo para me preparar para a Copa do Mundo”, disse o jogador neste domingo em entrevista para o canal oficial do Nacional ainda no terminal do aeroporto.

Lá ele foi recebido por familiares, amigos, autoridades do clube e até mesmo alguns torcedores famosos o esperavam ali, como o popular cantor colombiano Sebastián Yatra, que pediu para ele autografar uma camisa.

Do aeroporto, Suárez com sua esposa e filhos partiram em uma caravana, saudados por milhares de torcedores em uma viagem de cerca de 20 km até o Gran Parque Central (GPC), o estádio tricolor do bairro La Blanqueada, em Montevidéu.

Recebido pelo elenco e comissão técnica, além de dirigentes e torcedores, Suárez assinou contrato com ‘El Bolso’ até o final do ano.

Em seguida, vestido com a camisa tricolor, ‘El Pistolero’ entrou em campo levando ao delírio a torcida que lotou as três arquibancadas e foi apresentado entre outros pelo ex-jogador Sebastián ‘Loco’ Abreu.

“Estou aqui para vocês”, disse Suárez, com o microfone na mão, enquanto cânticos interrompiam suas palavras.

“Quero estar aqui (…) não poderei ser mais feliz do que aqui.”

Um emocionante vídeo transmitido no telão do estádio contou parte de sua trajetória esportiva e incluiu uma mensagem de Messi.

“Olá ‘Gordo’, bem, você já está aí (…) eu sei o quanto é importante para você estar no Nacional, voltar para sua casa, para seu país, depois de tanto tempo (…) tudo de bom. Agora vou ter que acompanhar o Nacional também”, disse o astro argentino do Paris Saint-Germain.

– Contratado pela torcida –

O atacante de 35 anos, que até maio jogou pelo Atlético de Madrid, surpreendeu o mundo do futebol ao se transferir para uma das ligas mais limitadas economicamente da América do Sul, incentivado por uma enorme campanha montada nas redes sociais por torcedores tricolores.

Esse foi o grande catalisador para sua chegada. “Em nenhum momento priorizei o lado financeiro, porque senão já estava em outro país”, disse Suárez, após revelar que recebeu várias ofertas.

“O que eu precisava era jogar e receber carinho (…) e nas últimas semanas o Nacional me deu muito carinho (…) Eu precisava de carinho para chegar emocionalmente e futebolisticamente bem à Copa do Mundo”, insistiu.

“Houve ofertas impressionantes” em termos de salário, mas pensei “vou para a Turquia ou não sei para onde e me preparo para a Copa do Mundo, mas e a minha família?”

O maior artilheiro de todos os tempos da seleção uruguaia assegurou que apesar de ter vivido “dias complicados, de tristeza por não saber o que fazer”, estão “felizes” desde que ele e sua família tomaram a decisão.

‘El Pistolero’ afirmou que o apoio de sua esposa e filhos foi fundamental para retornar ao seu país natal.

“No Uruguai está sua irmã, sua sobrinha, suas melhores amigas de infância (referindo-se a sua esposa, Sofía Balbi) e no futebol você pode ir bem, pode ir mal, mas estou convencido de que dei o passo certo”.

Suárez também falou do incentivo dado a ele por alguns de seus amigos jogadores, como o craque argentino Lionel Messi.

“Leo me desejou tudo de melhor. Ele me disse ‘você vai estar com a família, você vai estar perto de seus entes queridos, você vai estar em seu país, não era algo que você havia planejado (para agora), mas o destino está escrito'”.

O jogador também disse que sua chegada provavelmente atrairá mais olhos para o futebol uruguaio, e é uma boa oportunidade para “dar um exemplo” de comportamento nas arquibancadas.

gv/gfe/aam