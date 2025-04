Vilma Melo revela detalhes de sua personagem em ‘Dona de Mim’, nova novela das 19h

“Volta por Cima” conquistou o público no horário das 19h e agora que falta menos de um mês para a novela acabar, a Globo já divulga a nova trama para o horário, que tem tudo para manter o sucesso da atual e seguir prendendo o telespectador diante da telinha antes do Jornal Nacional.

“Dona de Mim” vai apresentar uma nova história popular ambientada em São Cristóvão, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.

A partir daí, muitas histórias se desenvolvem, como não poderia deixar de ser com uma boa trama das 19h. Dentre essas histórias está a de Jussara, que será vivida por Vilma Melo, uma personagem cheia de vida e dedicada à família, mas que nutre mágoa por Leona.

Em entrevista exclusiva para IstoÉ Gente, a atriz abriu o jogo sobre as emoções que o público vai acompanhar a partir do final de abril.

Jussara é mãe de Marlon (Humberto Morais) e de Dara (Cecilia Chancez), casada com Luisão (Adélio Lima) e vizinha de Yara (Cyda Moreno), com quem vive entre fofocas e tretas. Mãe-coruja, ela guarda rancores por ter visto o filho sofrer após o término do relacionamento com Leona.

IstoÉ Gente: Como você descreveria a personalidade de Jussara?

Uma supermãe, companheira e dona de casa. Jussara vive em função da família. Apaixonada pelo marido, o acompanha em todos os lugares e ama vê-lo cantar na Feira de São Cristóvão. Se não fosse pelos problemas que ela entende que Leona (Clara Moneke) causou a seu filho, Marlon (Humberto Morais), com certeza ela estaria em plena harmonia familiar. Jussara não aceita o desgosto que Leona provocou em seu filho e, consequentemente, à sua família. Isso faz com que ela nutra uma grande raiva durante muito tempo, chegando a persegui-la. Jussara não quer ver Leona feliz, deseja vê-la no fundo do poço. Ainda que outros membros de sua família possam ter superado, ela jamais. Toma o acontecimento para si.

IG: Como você vê a relação de Jussara com sua família, especialmente com seus filhos Marlon e Dara (Cecília Chancez)?

Extremamente protetora e um tanto quanto autoritária. Não aceita algumas escolhas, não entende. Jussara é extremamente religiosa e alguns caminhos, principalmente os de sua filha, vão se chocar com o que ela acredita ser o norte da virtude. Conservadora, enxerga Marlon como segundo chefe da família, depositando nele a continuidade dos seus valores. Ama-os com devoção.

IG: E a relação dela com seu marido, Luisão (Adélio Lima)?

São almas gêmeas, vivem em consonância. Luisão é seu norte. Jussara é a esquentada, Luisão é a calmaria. Se completam. É como aquela fala que ouvimos por aí: “Nestes 30 anos de casamento, eu nunca dormi um só dia longe de meu marido…” Ela falaria isso com tranquilidade e muito orgulho.

IG: Como você se preparou para interpretar a Jussara?

O trabalho é diário e contínuo, sempre em busca. Cada vez que chega um texto da Jussara, há pistas e procuro mergulhar em seu universo, me aproximar de quem é esta mulher.

IG: Você acha que o público vai se identificar com a personagem?

Ah, eu não sei. Ela é tão dual, tão dicotômica, muda tão rapidamente de rota, que fico a me perguntar isso também. Será? Mas ela é de verdade, é real. Existem muitas Jussaras, todos nós conhecemos uma, e acho que isso é um ponto positivo em relação à aceitação.

IG: Como foi o convite para o papel?

Ainda durante as gravações da terceira temporada de ‘Encantado’s’, Giovani Barros, o produtor de elenco, me fez o convite. Giovani também foi o produtor de ‘Ritmo de Natal’, filme onde fiz a mãe da personagem da Clara Moneke (e agora sou ex-futura sogra amargurada, rs). Esse filme também tinha a direção de Allan Fiterman.

IG: Como está sendo trabalhar com a direção do Allan Fiterman e o texto da Rosane Svartman?

Não estou distante da maioria, sou profunda admiradora dos dois e de suas equipes, que não podemos deixar de citar. Durante todos esses anos na dramaturgia televisiva, observamos uma mudança, uma maior diversidade, com temas sensíveis, até os mais subjetivos, sendo tratados de forma respeitosa, quer pela escrita de Rosane, quer pela direção do Allan. Então, claro que para mim é muito honroso poder fazer parte desta obra.

IG: O que o público pode esperar de ‘Dona de Mim’?

Uma gangorra de emoções, adrenalina, drama, comédia. É uma novela que aborda temas que perpassam todos os dias a população brasileira, desde a falta de dinheiro até a concentração dele. Desde as alegrias do amor até o sufocamento que ele pode provocar, desde o entendimento ao outro até a falta de empatia. É difícil fazer uma projeção, mas eu estou amando o que leio, e leio todos os capítulos. Me identifico, rio, me emociono, sofro, vou às gargalhadas… Espero que o público sinta assistindo o que estou sentindo fazendo.

IG: Qual a sua expectativa para a estreia?

A melhor possível. A gente sempre quer que tudo vá bem, o propósito de uma obra artística é atravessar o seu espectador. E estamos trabalhando para isso. Que seja lindo!

Conheça a história de ‘Dona de Mim’

Todo mundo tem feridas que só o amor consegue remendar. São as mais profundas, aquelas que sempre tentamos esconder, mas que nos acompanham dia e noite. Leona (Clara Moneke) é uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana. Ela convive com uma dor imensa que tenta a todo custo não revelar. Moradora do bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leo era estudante de Publicidade, quando ia se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de Sophya, sua primeira filha, quando viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. Desde a perda gestacional, nada mais foi igual.

Agora, sete anos depois, ela ocupa a cabeça enquanto tenta equilibrar as contas da casa em que mora com a avó Yara (Cyda Moreno) e irmã Stephany (Nykolly Fernandes). Empoderada e dona de si, a jovem sempre tem boas intenções, mas acaba se metendo em diversas enrascadas. Diante do aperto financeiro e vendo a irmã querer desistir da faculdade de Enfermagem para ajudar em casa, Leo arranja emprego como babá na mansão da família Boaz, donos da tradicional marca de lingerie de fabricação própria, sediada em São Cristóvão, que ela mesma costumava revender. É assim que ela conhece Sofia (Elis Cabral), a filha de oito anos do patrão, Abel (Tony Ramos), e uma das herdeiras da fortuna da família Boaz.

Abel, atual presidente da empresa, registrou Sofia como sua filha quando ela era ainda bebê, após a cobrança de uma dívida de vida que tinha com uma ex-funcionária da fábrica. A mãe da criança morreu logo após entregá-la para o magnata. Solitária em uma mansão cercada por adultos, Sofia desenvolveu seus meios para chamar atenção: adora aprontar diversas peças para assustar as babás que Filipa (Claudia Abreu), esposa de Abel, tenta contratar. A chegada de Leona impacta não só a vida de Sofia, mas também a de seus irmãos, Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima). Nas relações que constrói com a menina e com os demais integrantes da família, Leo passa a viver novas experiências e a vislumbrar novos caminhos em sua trajetória.

“A Sofia gosta de aprontar diversas peças, é a forma dela de chamar atenção. As babás não conseguem ficar na casa porque ela faz traquinagens, até o momento em que Leona conquista o coração dela”, conta o diretor artístico Allan Fiterman. “A Leo é a primeira pessoa que entende a Sofia. E, pela primeira vez, ela tem uma babá de quem gosta. É a partir daí que começamos a falar sobre as diversas formas de maternidade, inclusive a não maternidade, amor-próprio, autoestima e diversos outros temas ligados ao feminino. Isso vai fazer parte do universo não só da protagonista, mas das outras personagens da trama. O título ‘Dona de Mim’ diz muito sobre a história que vamos contar: a figura de uma mulher independente que quer tomar as rédeas de sua vida”, resume Rosane Svartman, autora da obra.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.