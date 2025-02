Vilma e Diogo reclamam de Vinícius no ‘BBB 25’: ‘Necessidade de ser o centro das atenções’

Vilma e Diogo conversaram na tarde desta quarta-feira, 19, sobre a postura de Vinícius dentro do BBB 25. Durante o bate-papo, Diogo afirmou que enxerga no brother uma “necessidade de ser o centro das atenções” e acredita que ele busca protagonismo nas interações dentro da casa.

O participante mencionou que, em festas e dinâmicas, Vinícius faz questão de estar sempre em evidência. “No dia do show, do aniversário, da festa dos meninos, do João Gabriel, eu sabia que era importante ter os dois naquele palco, mas ele sempre faz questão de estar no centro”, disse.

Diogo também mencionou que sua relação com Vinícius nunca foi próxima e que percebeu uma certa resistência do brother em criar laços com ele. Segundo Diogo, isso pode estar ligado à sua proximidade com Aline, ex-dupla de Vinícius no jogo e com quem ele vive um relacionamento amoroso. “Vi ele tentando afastar algumas pessoas que também estavam próximas de mim”, observou.

Vilma aponta padrão de comportamento de Vinícius

Vilma concordou com alguns dos pontos levantados por Diogo e destacou um padrão de comportamento em Vinícius. Para ela, o brother se envolve em diversas áreas da casa e costuma dar opiniões sobre todas as atividades, desde as tarefas diárias até as dinâmicas do jogo. “Ele quer estar em tudo”, comentou.

Diogo acrescentou que, na sua visão, esse comportamento pode fazer parte da estratégia de Vinícius dentro do jogo. “Ele quer estar onde as câmeras estão”, afirmou, sugerindo que o brother busca se posicionar nos momentos de maior visibilidade.

Impacto na convivência

Vilma também mencionou que sua percepção sobre Vinícius influenciou suas decisões no jogo. Ao justificar um voto no brother, afirmou que nunca sentiu empatia por parte dele. Segundo ela, Vinícius busca agradar a todos, mas não lida bem quando isso não acontece.

Diogo compartilhou uma opinião semelhante, dizendo que Vinícius se incomoda quando sente que alguém não corresponde às suas expectativas. “Ele quer agradar todo mundo, e quando alguém não sente isso, mexe com ele”, afirmou.