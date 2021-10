Villeroy, do BCE, vê inflação abaixo de 2% dentro de um ano

PARIS (Reuters) – A inflação deve recuar abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu dentro de um ano, disse nesta quinta-feira François Villeroy de Galhau, membro do Conselho do BCE.

A inflação na zona do euro atingiu o nível mais alto desde 2008 em setembro, conforme as economias se recuperam da crise da Covid-19, alimentando um salto nos preços da energia.

As autoridades de política monetária em geral esperam que a inflação diminua conforme as economias retornem a níveis mais normais de atividade, embora haja uma grande dúvida sobre quando isso irá acontecer.

“A inflação deve voltar a ficar abaixo de 2% dentro de um ano”, disse Villeroy, também presidente do banco central francês, em uma conferência empresarial francesa.

(Reportagem de Leigh Thomas)

