Villarreal goleia Elche e sobe para 3º no Campeonato Espanhol

O Villarreal subiu para a terceira colocação do Campeonato Espanhol ao golear em casa neste domingo o Elche por 4 a 0, em jogo válido pela 4ª rodada.







Com os gols de Gerard Moreno, Giovani Lo Celso, Francis Coquelin e José Luis Morales, o ‘Submarino Amarelo’ chega aos 10 pontos na tabela de classificação, a mesma pontuação do vice-líder Barcelona, a dois de diferença do líder Real Madrid.

O Villarreal dominou por completo o Elche, que mal ameaçou o gol defendido por Gerónimo Rulli e que está na vice-lanterna.

No último jogo do dia, o Valencia conseguiu sua segunda vitória no campeonato ao golear por 5 a 1 o Getafe, que continua sem vencer.

Tini Lato, o brasileiro Samuel Lino, Samuel Castillejo, Nicolás González e Hugo Duro marcaram os gols do time valenciano, enquanto Gastón Álvarez fez o de honra do Getafe.

Mais cedo, o Espanyol venceu o Athletic Bilbao fora de casa por 1 a 0, em uma vitória que serviu para afastar o time da zona de rebaixamento.

O único gol do jogo, marcado por Martin Braithwaite, impôs a primeira derrota na temporada ao Athletic, que apesar de ter dominado a partida não encontrou o caminho das redes.

Braithwaite, que chegou ao Espanyol precedente do Barcelona nesta última janela de transferências, aproveitou um passe em profundidade para bater por baixo do goleiro Unai Simon.

A derrota impediu o time de Bilbao de se colocar entre os três primeiros da tabela.

Também neste domingo, o Osasuna venceu em casa o Rayo Vallecano por 2 a 1 para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Depois de saírem na frente e sofrerem o empate, os anfitriões chegaram à vitória aos 45 do segundo tempo graças ao gol salvador de Rubén García.

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Cádiz 3 – 0

– Sábado:

Mallorca – Girona 1 – 1

Real Madrid – Betis 2 – 1

Real Sociedad – Atlético de Madrid 1 – 1

Sevilla – Barcelona 0 – 3

– Domingo:

Osasuna – Rayo Vallecano 2 – 1

Athletic Bilbao – Espanyol 0 – 1

Villarreal – Elche 4 – 0

Valencia – Getafe 5 – 1

– Segunda-feira:

(16h00) Valladolid – Almería

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 12 4 4 0 0 11 4 7

2. Barcelona 10 4 3 1 0 11 1 10

3. Villarreal 10 4 3 1 0 9 0 9

4. Betis 9 4 3 0 1 7 3 4

5. Osasuna 9 4 3 0 1 6 3 3

6. Athletic Bilbao 7 4 2 1 1 5 1 4

7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 5 3 2

8. Celta Vigo 7 4 2 1 1 7 6 1

9. Real Sociedad 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Valencia 6 4 2 0 2 6 3 3

11. Mallorca 5 4 1 2 1 4 3 1

12. Girona 4 4 1 1 2 4 4 0

. Almería 4 3 1 1 1 4 4 0

14. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 3 4 -1

15. Espanyol 4 4 1 1 2 4 7 -3

16. Sevilla 1 4 0 1 3 3 8 -5

17. Valladolid 1 3 0 1 2 1 8 -7

18. Elche 1 4 0 1 3 1 9 -8

19. Getafe 1 4 0 1 3 2 11 -9

20. Cádiz 0 4 0 0 4 0 10 -10

