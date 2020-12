Villarreal fica no 0 a 0 com o Elche; Granada empata com Huesca no fim

O Villarreal (3º), na luta pelas posições que garantem vaga na Champions League, perdeu um ponto importante em seu estádio ao empatar em 0 a 0 o clássico regional contra o Elche (10º), neste domingo em uma partida da 12ª rodada da espanhola LaLiga.

Com organização, o Elche conseguiu resistir ao Villarreal que monopolizava a posse de bola, mas quase não teve chances claras.

Com este empate, o Villarreal é terceiro com 21 pontos, quatro atrás da Real Sociedad (2ª) e cinco do líder Atlético de Madrid, que no sábado venceu o Valladolid (19º) por 2 a 0.

Mais cedo o Granada (7º) conquistou um ponto quando já parecia impossível, ao empatar em 3 a 3 com o lanterna Huesca.

O Huesca havia feito 3-1 aos 82 minutos com um gol de Shinji Okazaki, depois dos gols marcados por Mikel Rico (21) e Borja García (49). Mas a equipe local conseguiu diminuir com gols na reta final de Jorge Molina (88) e Germán Sánchez (90). Luis Suárez (43) havia marcado o primeiro do Granada.

Como se não bastasse, o Granada ficou perto da virada nos acréscimos, mas Molina mandou a bola na trave (90+2). A equipe local está em sétimo com 15 pontos após este jogo, enquanto o Huesca, que poderia ter se aproximado da zona de permanência com a vitória, se afunda na lanterna com 8 pontos, a três da salvação.

Ainda na zona de rebaixamento, o Osasuna (18º) perdeu em casa para o Real Betis (8º) do chileno Manuel Pellegrini (2-0).

Se por um lado os sevilhanos interromperam uma sequência de três derrotas consecutivas, os navarros somaram a quarta derrota nas últimas cinco rodadas. Borja Iglesias e Juan Miranda foram os autores dos gols, ambos nos últimos 15 minutos.

No sábado, o Real Madrid (3º) venceu o Sevilla (6º) por 1 a 0, enquanto o promovido Cádiz (5º) surpreendeu ao vencer o Barcelona (9º) por 2 a 1.

Nesta temporada, o Cádiz venceu os catalães, o Real Madrid e o Athletic Bilbao, os únicos três times que nunca foram rebaixados para a segunda divisão espanhola.

— Jogos da 12ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Celta Vigo 0 – 2

– Sábado:

Levante – Getafe 3 – 0

Sevilla – Real Madrid 0 – 1

Atlético de Madrid – Valladolid 2 – 0

Cádiz – Barcelona 2 – 1

– Domingo:

Granada – SD Huesca 3 – 3

Osasuna – Betis 0 – 2

Villarreal – Elche 0 – 0

Alavés – Real Sociedad

– Segunda-feira:

(18h00) Eibar – Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 26 10 8 2 0 21 2 19

2. Real Sociedad 24 11 7 3 1 22 5 17

3. Villarreal 21 12 5 6 1 15 11 4

4. Real Madrid 20 11 6 2 3 17 12 5

5. Cádiz 18 12 5 3 4 11 13 -2

6. Sevilla 16 10 5 1 4 12 9 3

7. Granada 15 11 4 3 4 14 20 -6

8. Betis 15 12 5 0 7 14 23 -9

9. Barcelona 14 10 4 2 4 20 11 9

10. Elche 14 10 3 5 2 9 10 -1

11. Athletic Bilbao 13 11 4 1 6 12 12 0

12. Eibar 13 11 3 4 4 8 9 -1

13. Alavés 13 11 3 4 4 11 13 -2

14. Getafe 13 11 3 4 4 9 13 -4

15. Celta Vigo 13 12 3 4 5 13 20 -7

16. Valencia 12 11 3 3 5 17 17 0

17. Levante 11 11 2 5 4 13 15 -2

18. Osasuna 11 11 3 2 6 8 15 -7

19. Valladolid 10 12 2 4 6 11 18 -7

20. SD Huesca 8 12 0 8 4 11 20 -9

