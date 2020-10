Villarreal empata e deixa escapar chance de liderar o Espanhol

O Villarreal ficou no 0 a 0 com o Cádiz neste domingo, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, desperdiçando assim a chance de ultrapassar o Real Madrid, que lidera provisoriamente a competição.

O ‘Submarino Amarelo’ dominou a partida no estádio Ramón de Carranza, em Cádiz, mas encontrou um time adversário bem postado na defesa.

Esse empate deixa o Villarreal na segunda colocação do campeonato com 12 pontos, um a menos que Real Madrid, que no sábado voltou a ser líder ao vencer o Barcelona por 3 a 1 no Camp Nou.

O Cádiz, que subiu para a primeira divisão nesta temporada, tem 11 pontos na classificação.

Na partida que abriu a série de jogos deste domingo, o Alavés (15º) venceu por 2 a 0 o Valladolid, que caiu para a lanterna da tabela (20º).

Os gols da equipe visitante foram marcados por Tomás Pina (54) e Borja Sainz (84).

Com 11 pontos, a Real Sociedad pode assumir o primeiro lugar do torneio, caso vença o Huesca na última partida do domingo.

A 7ª rodada do Espanhol chega ao fim na segunda-feira, com o duelo entre Levante e Celta Vigo.

— Jogos e resultados da 7ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Elche – Valencia 2 – 1

– Sábado:

Barcelona – Real Madrid 1 – 3

Sevilla – Eibar 0 – 1

Osasuna – Athletic Bilbao 1 – 0

Atlético de Madrid – Betis 2 – 0

– Domingo:

Valladolid – Alavés 0 – 2

Cádiz – Villarreal 0 – 0

Getafe – Granada

(17h00) Real Sociedad – SD Huesca

– Segunda-feira:

(17h00) Levante – Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 13 6 4 1 1 9 4 5

2. Villarreal 12 7 3 3 1 8 8 0

3. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 10 1 9

4. Real Sociedad 11 6 3 2 1 10 2 8

5. Cádiz 11 7 3 2 2 6 6 0

6. Osasuna 10 6 3 1 2 6 4 2

7. Getafe 10 5 3 1 1 5 3 2

8. Elche 10 5 3 1 1 5 4 1

9. Granada 10 5 3 1 1 7 8 -1

10. Betis 9 7 3 0 4 7 11 -4

11. Eibar 8 7 2 2 3 5 6 -1

12. Barcelona 7 5 2 1 2 9 5 4

13. Sevilla 7 5 2 1 2 5 4 1

14. Valencia 7 7 2 1 4 9 11 -2

15. Alavés 7 7 2 1 4 5 8 -3

16. Athletic Bilbao 6 6 2 0 4 4 6 -2

17. SD Huesca 5 6 0 5 1 4 6 -2

18. Celta Vigo 5 6 1 2 3 3 9 -6

19. Levante 3 5 1 0 4 5 10 -5

20. Valladolid 3 7 0 3 4 5 11 -6

