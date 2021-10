Villarreal bate Young Boys e mantém chances de avançar na Liga dos Campeões

O Villarreal deixou a lanterna do Grupo F da Liga dos Campeões ao golear por 4 a 1 o suíço Young Boys, nesta quarta-feira, pela 3ª rodada da chave.

Jogando fora de casa, no Stade Suisse, em Berna (Suíça), os gols da equipe espanhola foram marcados por Yeremy Pino (no minuto 6), Gerard Moreno (16), Alberto Moreno (89) e Samu Chukwueze (90+1), enquanto Meschak Elia (76) descontou para os anfitriões.

Com este resultado, o clube da Espanha subiu para a segunda posição do grupo, com quatro pontos, dois a menos que o líder Manchester United, que nesta quarta derrotou a agora terceira colocada Atalanta, que tem os mesmos 4 pontos que o Villareal, mas possui saldo de gols inferior. Já a equipe suíça é a lanterna, com 3 unidades.

Na próxima rodada da competição europeia, dia 2 de novembro (terça-feira), o Villareal vai receber o Young Boys, enquanto o Manchester United tem pela frente a Atalanta, em Bergamo (Itália).

gr/dr/lca

MANCHESTER UNITED

ELIA SYSTEM OPERATOR

Saiba mais