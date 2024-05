Villa Rossa promove Festival de Jazz durante o mês de maio; confira programação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 14:14 Para compartilhar:

O jazz dará o tom durante todo o mês de maio no Hotel Villa Rossa, situado em meio à Mata Atlântica, localizado em São Roque, a apenas 50Km da capital paulista.

Com uma programação de lazer repleta de referências e atrações ligadas a este estilo musical, o Festival de Jazz promete fechar o período com uma atmosfera única e performances incríveis da talentosa cantora Nanny Soul e do renomado pianista Ari Giorgi, acompanhados por um trio de músicos interpretando clássicos do gênero.

“Estamos preparados para receber todos os amantes da música e da cultura para este Festival de Jazz, que promete ser inesquecível. Também preparamos uma programação especial para o Dia das Mães e o feriado de Corpus Christi, proporcionando momentos únicos para quem quer se divertir e também relaxar em um ambiente cercado pela natureza da Mata Atlântica”, destaca Rafael Alegre, Gerente Geral do Villa Rossa.

Programe-se

No final de semana do Dia das Mães, acompanhando a programação voltada ao Jazz, as mães poderão apreciar uma bela apresentação de piano trazendo as Divas do Jazz, além de outros destaques como workshop de experiências sensoriais, oficinas de gastronomia e cerâmica e chá da tarde especial com receitas especiais que trazem memórias afetivas.

Já no feriado de Corpus Christi, noite temática anos 80, degustação de vinhos regionais e cachaças artesanais e uma boa festa junina para abrir as festividades de São João se destacam.

A programação ainda traz estações de gastronomia internacional, preparadas pelo talentoso Chef Guilherme Ramos e, para os apreciadores de arte, a diversão se completa com as obras contemporâneas das artistas Denise Campinho, Laura Bonfá Burnier, Sandra Fioretti, Sonia Guaraldi e Rosângela Soares Pinto.