Vila Olímpica de Manaus será palco da final da Conferência Norte da Liga BFA

A final da Conferência Norte da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) entre Manuas FA e Lobo Vingador será realizada na Vila Olímpica na capital amazonense. A decisão está marcada para o dia 11 de setembro, às 11h (horário local) e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil.

As duas equipes venceram seus dois jogos na Liga BFA. Na estreia, o Manaus FA venceu o São Luís Sharks, por 54 a 14. No segundo compromisso na competição nacional, o time amazonense bateu o Remo Lions, também por 54 a 14. As duas partidas foram realizadas no Pará.

Por sua vez, o Lobo Vingador superou o Remo Lions na estreia, por 32 a 14. No seu segundo jogo, o time paraense venceu o São Luís Sharks, por 18 a 16, e garantiu vaga na final.

O campeão da Conferência Norte enfrenta o campeão do Centro-Oeste, fora de casa, em uma espécie de repescagem, valendo vaga nas semifinais nacionais, contra o campeão do Sul. Caso passe, a semifinal da Liga BFA será no Norte do país.

A equipe que triunfar na semifinal vai disputar o Brasil Bowl, previsto para acontecer em 19 de novembro.

