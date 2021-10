Vila Nova vira sobre o Brusque fora de casa e fica longe do perigo na Série B

A partida entre Brusque e Vila Nova-GO, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), abriu a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste domingo, os goianos saíram atrás do placar, mas conquistaram uma bela virada, ganhando por 3 a 2. Clayton, duas vezes, e Diego Tavares fizeram os gols dos visitantes, enquanto Garcez e Tony marcaram para os catarinenses.

O Vila Nova, invicto há oito jogos, está na décima posição, com 42 pontos, abrindo dez de vantagem para o Londrina, que abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar. A diferença, porém, pode diminuir com a sequência da rodada. O Brusque está em situação mais delicada, porque permanece com 32 pontos e na 16ª colocação. Apesar de não ter chances de entrar no Z-4 nesta rodada, pode ver Londrina e Vitória igualarem a sua pontuação.

O Brusque conseguiu abrir o placar logo aos 13 minutos. Após cobrança de falta e bate e rebate na área, a bola sobrou para Garcez estufar as redes. Depois disso, o Vila Nova passou a controlar as ações do jogo e chegou com perigo com Pedro Bambu e Renato Silveira. Até que aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, Clayton usou a cabeça para empatar.

Garcez até teve mais uma chance para fazer o segundo gol do Brusque, mas quem marcou novamente foi o Vila Nova. Após revisão no VAR, a arbitragem marcou pênalti e Clayton deslocou o goleiro para virar aos 38 minutos. Inspirado, o atacante goiano ainda teve chance de fazer um hat-trick, mas o goleiro Ruan Carneiro salvou.

Se a situação já era ruim para o Brusque, piorou logo no primeiro minuto da etapa final. O Vila Nova fez o terceiro com Diego Tavares, que carregou a bola na direita e chutou rasteiro de fora da área. Os catarinenses responderam com Edu, que recebeu dentro da área, girou bonito e chutou para grande defesa de Georgemy. Artilheiro da Série B com 16 gols, Edu teve outra chance para marcar, mas mandou a cabeçada para fora.

Com a vantagem, o Vila Nova teve tranquilidade para suportar a pressão e não perdeu a organização. Até que o sistema defensivo goiano falhou e o Brusque diminuiu aos 40 minutos. O zagueiro Rafael Donato errou ao tentar cortar e bola ficou viva na cara do gol. Tony, que entrou dois minutos antes, não desperdiçou. Apesar de ter incendiado o jogo, o Vila Nova retomou a concentração e confirmou a vitória.

Na 33ª rodada, o Vila Nova encara o Cruzeiro na segunda-feira (1º de novembro), às 19h, no Independência, em Belo Horizonte (MG). No dia seguinte, terça-feira, às 16h, o Brusque volta a jogar em casa, no Augusto Bauer, diante do Náutico.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2 x 3 VILA NOVA-GO

BRUSQUE – Ruan Carneiro; Toty (Bruno Alves), Claudinho, Luizão e Airton; Zé Mateus, Evandro (Fillipe Soutto), Thiago Alagoano (Foguinho), Jhon Cley (Tony) e Garcez (Hugo Borges); Edu. Técnico: Waguinho Dias.

VILA NOVA – Georgemy; Renato Silveira, Rafael Donato e Xandão; Moacir, Pedro Bambu, Dudu e Willian Formiga; Diego Tavares (Tiago Real), Clayton (Alan Grafite) e Rafael Silva (Kallyl). Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Garcez aos 13 e Clayton aos 26 e aos 38 minutos do primeiro tempo; Diego Tavares a um e Tony aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Moacir e Rafael Silva (Vila Nova).







ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

