Vila Nova vence, sobe na tabela e afunda Remo na lanterna da Série B Gol foi marcado por Rafael Donato, na reta final da partida

Nesta quinta-feira (8), O Vila Nova venceu o Remo, fora de casa, pela 10ª rodada do Brasileirão Série. Após primeiro tempo sem brilho, as equipes criaram boas chances na segunda etapa e os visitantes foram certeiros na cabeçada de Rafael Donato, na reta final, para levar os três pontos para Goiânia.

Com a vitória, o Tigre sobe para a 9ª colocação, com 13 pontos conquistados. Na próxima terça-feira (13), volta a campo para receber o Brasil de Pelotas, às 16h (horário de Brasília), Enquanto isso, o Leão Azul continua amargando a lanterna com apenas sete pontos. Tenta uma vitória um dia depois do Vila, em casa, contra o Brusque.

Kelvin no 220, mas o jogo nem tanto

O início de jogo começou estudado entre as duas equipes, mas logo aos sete minutos, Kelvin recebeu na pinta, sambou para cima de Igor Fernandes, bateu bonito e Vinícius fez excelente defesa. O atacante teve a mesma oportunidade minutos depois, mas desta vez, a bola bateu na defesa e foi para escanteio. O duelo ficou truncado, com perde e ganha no meio campo, com os times chegando ao ataque, mas sem perigo.

As equipes continuaram com o mesmo enredo do meio até o final do confronto. Com nenhum dos ataques proporcionando grandes chances. Com isso, o duelo foi para o intervalo empatado sem gols e bem abaixo do esperado.

O gol saiu

A primeira boa oportunidade na segunda etapa foi dos visitantes. Arthur Rezende achou belo passe, que encontrou Alesson de frente para o goleiro. O atacante driblou e finalizou, só não esperava que Kevem tiraria em cima da linha. A resposta do Remo aconteceu três minutos depois, Gedoz driblou no meio-campo e arriscou belo chute, que passou perto do gol goianiense.

Logo depois, o Azulino voltou a aparecer com Renan Gorne, cabeceando por cima. Aos 33′, Wallace recebeu passe na direita, dominou e chutou forte com perigo. E aquela máxima entrou em campo no Beanão: quem não faz toma. Assim, após cobrança de escanteio, Rafael Donato subiu sozinho e testou para o fundo das redes. Lucas Siqueira e Arthur tentaram os empate para os mandantes, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

REMO 0 X 1 VILA NOVA

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)

Data/horário: 08 de julho de 2021, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo – CBF/RJ

Árbitro Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho – CBF/RJ

Árbitra Assistente 2: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá – CBF/RJ

Quarto Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes – CBF/RJ

Gols: Rafael Donato (35’/2T) (0-1)

Cartões amarelos: Anderson Uchoa, Romércio, e Erick Flores (Remo), Dudu e Deivid (Vila Nova)

REMO: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva 29’/2T); Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Pingo 12’/2T), Lucas Siqueira, Dioguinho (Wallace 25’/2T) e Felipe Gedoz; Erick Flores e Renan Gorne. Técnico: Felipe Conceição.

VILA NOVA: Georgemy; Danilo Belão, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Deivid (Pedro Bambu 27’/2T); Dudu (Clayton 12’/2T), Arthur Rezende e Cássio Gabriel (Renan Mota 34’/2T); Kelvin (Johnatan Cardoso 27’/2T) e Alesson. Técnico: Higo Magalhães.

