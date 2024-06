Vila Nova vence o ‘Dérbi do Cerrado’ e dorme no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 21:15 Para compartilhar:

No ‘Dérbi do Cerrado’, o Vila Nova levou a melhor em cima do rival Goiás, ao vencer por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – OBA – pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Igor Henrique e colocou o Vila Nova, mesmo que de forma provisória, dentro do G-4 – zona de acesso – em quarto lugar, com 20 pontos.

Esta foi a terceira derrota em quatro jogos do Goiás, que não vive um bom momento. Foi também a quarta derrota fora de casa, o que mostra uma deficiência do time em atuar longe de sua torcida. Após liderar a classificação, em queda, agora aparece em sétimo lugar, com 18 pontos.

Como os clássicos goianos são disputados com torcida única, os torcedores do Vila Nova esquentaram o clima nas arquibancadas. Dentro de campo, o time da casa tentou tomar as iniciativas ofensivas, forçando uma pressão na saída de bola.

Mas quem chegou com perigo foi o Goiás, aos 11 minutos, quando Marcão Silva apareceu na área para cabecear a bola no travessão após levantamento de Thiago Galhardo. O volante é o artilheiro da competição, com cinco gols, algo curioso por não se tratar de um atacante.

Antes dos dez minutos, o Vila perdeu o atacante Júnior Todinho, machucado, para a entrada de Juan Christian. E dos seus pés saíram as principais chances do time. Aos 17 minutos, ele chutou cruzado e Tadeu se esticou para dar um tapinha e mandar a bola para fora.

Aos 28, ele recebeu passe no lado direito e ficou sozinho na frente de Tadeu, que se antecipou e fez o bloqueio no chute à queima roupa. O Goiás correu bastante e até ensaiou alguns contra-ataques, mas sem ameaçar o goleiro Dênis Junior. O Vila Nova, co contrário, manteve a intensidade e ainda finalizou mais três vezes em direção ao gol.

No intervalo houve uma discussão entre os jogadores dos dois times, porque o zagueiro messias, que estava no banco de reservas, teria sido chamado de ‘macaco’ por um torcedor. Messias registrou o fato junto ao quarto árbitro e ao delegado da partida.

No segundo tempo o Goiás tentou adiantar um pouco a sua marcação, para não fiar tão atrás. Mas o Vila Nova manteve o ritmo e abriu o placar aos 16 minutos. O lance começou do lado esquerdo com o cruzamento de Rhuan em direção à pequena área. Juan Christian ajeitou a bola para trás e Igor Henrique bateu de primeira, com o peito do pé. A bola entrou no canto esquerdo de Tadeu, que saltou em vão.

Atrás no placar, o técnico Márcio Zanardi ainda tentou tirar o Goiás da defesa. Colocou o estreante meia Régis ao lado do também meia Rafael Gava e abandou o esquema com três zagueiros, com a entrada do atacante Breno Herculano no lugar do zagueiro Edson Felipe. Mesmo ganhando volume de jogo, não conseguiu finalizar com perigo e evitar a derrota.

Pela 13ª rodada, o Vila Nova vai até o Paraná para enfrentar o Coritiba, no sábado, às 16 horas. O Goiás voltará a atuar em sua casa diante do América-MG, mas somente dia 2 de julho, a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 1 X 0 GOIÁS

VILA NOVA-GO – Denis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Thuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique (João Lucas); Alesson, Júnior Todinho (Juan Christian – Apodi) e Henrique Almeida (Geovane). Técnico: Luizinho Lopes.

GOIAS – Tadeu; Diego, Yan Souto, David Braz, Edson Felipe (Breno Herculano) e Luiz Henrique (Cristiano); Marcão Silva, Juninho (Rafael Gava) e Thiago Galhardo (Pedrinho); Welliton (Régis) e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

GOL – Igor Henrique, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTOES AMARELOS – Elias, Apodi e Geovane (Vila Nova). Thiago Galhardo e Edson (Goiás).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC)

RENDA – R$ 155.550,00

PÚBLICO – 8.526 torcedores

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – OBA – em Goiânia (GO).