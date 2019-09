Vila Nova vence Londrina fora de casa e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Vila Nova vai dormir fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro graças a uma vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, conquistada fora de casa, no estádio do Café, nesta noite na abertura da 25ª rodada da competição. O revés balança Cláudio Tencati no comando do time paranaense.

Ao voltar a vencer depois de dois jogos, o time goiano chegou aos mesmos 28 pontos do Londrina – perde no número de vitórias (8 contra 6) – e subiu para o 16.º lugar, empurrando o Vitória para a área de risco da tabela de forma provisória. Os paranaenses amargaram oitava derrota nos últimos dez jogos.

Apesar do mandante ter assustado logo aos dois minutos, com João Paulo quase completando cruzamento de Matheuzinho, o primeiro tempo teve o Vila Nova como protagonista. Bruno Mezenga viu a bola passar na sua frente após dividida entre Alan Mineiro e Matheus Albino. Aos 38 minutos, o camisa 10 colorado fez o goleiro trabalhar em chute de fora da área.

O placar foi aberto logo aos quatro minutos do segundo tempo. Bruno Mezenga soltou a bomba de fora da área e contou com uma falha de Matheus Albino, abrindo o placar para o Vila Nova. Pressionado ainda mais pela torcida, o Londrina partiu com tudo em busca do empate, mas parou no goleiro Rafael Santos.

O Londrina volta a campo no próximo sábado, contra o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Antes, na terça-feira, o Vila Nova recebe o Criciúma, às 19h15, no Serra Dourada, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 26.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 VILA NOVA

LONDRINA – Matheus Albino; Alemão, Augusto, Lucas Costa e Juninho; Anderson Leite (Arthur Caculé), Germano e Higor Leite (Júnior Pirambu); Matheuzinho, João Paulo (Paulinho Moccelin) e Léo Passos. Técnico: Marcelo Cabo.

VILA NOVA – Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Patrick Marcelino e Romário; Edinho, Ramon e Alan Mineiro (Diego Jussani); Mailson (Magno), Bruno Mezenga e Diego Rosa (Robinho). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL – Bruno Mezenga, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS – Matheuzinho e Juninho (Londrina).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).