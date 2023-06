Vila Nova vence Botafogo-SP por 3 a 0 e se torna vice-líder na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 13:13 Compartilhe

O Vila Nova é o novo vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, após vencer o Botafogo-SP, por 3 a 0, na manhã deste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no complemento da 14ª rodada. Neto Pessoa e Caio Dantas (duas vezes) marcaram os gols da partida.

Foi o quarto jogo sem derrota do Vila Nova (três vitórias e um empate), o que confirmou o bom momento e ganhou duas posições para ser o segundo colocado, agora com 27 pontos. Mesma pontuação que o líder Sport, que ainda jogará na rodada. Contudo, a vaga no G4 está garantida.

Por outro lado, o Botafogo chegou ao quinto jogo sem vitória (três empates e duas derrotas) e vive ‘queda livre’ na tabela. O time paulista é o décimo colocado, com 18 pontos. Ficando na parte intermediária da classificação, distante do G4 e ainda sem sustos contra o rebaixamento.

Com bola rolando, o Botafogo indicou que pressionaria o Vila Nova nos primeiros minutos, mas assustou apenas uma vez em finalização de Mantuan, aos 15 minutos, e depois viu o adversário ter o controle da bola e construir vitória tranquilidade fora de casa.

Aos 22 minutos, o volante Tárik saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Neto Pessoa. O atacante, que defendeu o Botafogo em 2021, finalizou colocado com a perna canhota e marcou um golaço para o Vila Nova.

O gol do Vila Nova desestabilizou o Botafogo, pouco criativo e efetivo com a bola nos pés. E os goianos aproveitaram isso para marcar o segundo gol antes do intervalo. Aos 33 minutos, Caio Dantas recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou forte. A bola tocou no travessão antes de entrar.

No segundo tempo, o Vila Nova esperou o Botafogo e praticamente selou o resultado aos nove minutos, quando Caio Dantas recebeu por trás da defesa, saiu em velocidade e finalizou na saída do goleiro Victor Souza. Foi o segundo gol dele na partida e o quinto no campeonato.

Com a vantagem ainda maior, o Vila Nova administrou o resultado e se fechou na defesa. O Botafogo tentou descontar com chutes de fora da área e bolas aéreas, mas sem sucesso. Vitória justa do Vila Nova.

O Botafogo volta a campo na terça-feira para enfrentar o Novorizontino, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já o Vila Nova, no mesmo dia e horário, receberá o Tombense, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 3 VILA NOVA

BOTAFOGO-SP – Victor Souza (Matheus Albino); Vidal, Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga (Carlos Miguel), Tárik (Gustavo Xuxa), Mantuan, Tomás Andrade (Lucas Oliveira) e Lucas Cardoso (Edson Carioca); Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Eduardo Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço (Sousa) e Everton Brito (Ronald); Caio Dantas (Luciano Naninho), Neto Pessoa (Igor Henrique) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Neto Pessoa, aos 22; e Caio Dantas, aos 33 minutos do primeiro tempo. Caio Dantas, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Tárik (Botafogo-SP); Léo Duarte, Sousa e Lourenço (Vila Nova).

PÚBLICO – 3.050 pagantes (3.446 total).





RENDA – R$ 56.955,00.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

