Vila Nova vence a Chapecoense e ‘dorme’ na liderança da Série B

O Vila Nova dormirá na ponta da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o atual campeão goiano engatou a segunda vitória seguida, desta vez, ao derrotar a Chapecoense por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela quinta rodada. Labandeira, com um minuto do segundo tempo, foi o autor do gol.

Com a vitória, o Vila Nova chegou a 10 pontos e agora precisa torcer para América-MG, CRB, Avaí e Cuiabá não vencerem seus respectivos jogos para seguir líder. Já a Chapecoense perdeu a chance de encostar no G-4 – grupo de acesso – aparecendo no meio da tabela, em 11º lugar, com seis pontos.

O jogo começou movimentado, com a Chapecoense tendo as primeiras melhores chances em chute de Rafael Carvalheira, rente à trave e Marcinho, que obrigou boa defesa de Halls. O Vila Nova demorou para encaixar suas jogadas ofensivas e levou perigo em finalização cruzada de Jean Mota e jogadas aéreas.

Na reta final, o ritmo cresceu, com as duas equipes subindo o tom. Em contra-ataque, o time catarinense assustou com Mailton e carimbou a trave direita goiana. A resposta do time da casa veio em cabeçada de Gabriel Poveda, defendido por Léo Vieira. Apesar de quente, o primeiro tempo terminou sem gols.

O Vila Nova voltou aceso para a segunda etapa e aproveitou o erro da Chapecoense para abrir o placar com um minuto. João Silveira afastou mal e a bola sobrou para Labandeira livre mandar para as redes. Mesmo após o gol, o time da casa não abaixou as linhas e seguiu em cima, criando chances para ampliar.

A Chapecoense até tinha um bom volume ofensivo, mas era desorganizada na hora de concluir as jogadas. Com o passar do tempo, o Vila Nova priorizou a posse da bola, manteve a boa organização defensiva, neutralizando os avanços da Chapecoense e administrou a vitória até o apito final.

O Vila Nova agora foca no duelo pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro, na quinta-feira, às 21h30, no Mineirão. Pela Série B, atua somente na terça-feira (dia 6), contra o Athletic, também em Minas Gerais. Já a Chapecoense joga no domingo (dia 4), quando recebe o Criciúma, às 18h30, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 CHAPECOENSE

VILA NOVA – Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Jean Mota (Dodô) e Diego Torres (João Silveira); Júnior Todinho (Ruan Ribeiro), Gabriel Poveda (Higor) e Labandeira (Vinícius Paiva). Técnico: Rafael Lacerda.

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Silveira (Everton); Mailton (Dentinho), Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto (Thomás) e Walter Clar (Mancha); Marcinho (Ítalo) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL – Labandeira, com um minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Halls (Vila Nova); Everton e Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 111.640,00.

PÚBLICO – 6.203 torcedores.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).