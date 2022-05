Vila Nova supera o Náutico, vence a primeira e deixa zona de rebaixamento

O Vila Nova conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, recebeu o Náutico, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), pela sexta rodada, e venceu por 2 a 0. O time construiu a vantagem no primeiro tempo com gols de Daniel Amorim e Pablo Dyego e depois controlou bem o jogo diante de um Náutico apático e sem poder de reação.





Com o resultado, o Vila Nova chega a sete pontos e deixa a zona de rebaixamento, aparecendo no meio da tabela, agora invicto há três jogos. O Náutico perde a chance de colar no G-4, zona de acesso à Série A, e também tem sete pontos – há dois jogos sem vencer.

O começo do jogo foi movimentado e o Náutico assustou em chegadas com Pedro Victor e Ewandro. O Vila Nova respondeu com Daniel Amorim, de cabeça, que viria a balançar a rede aos 21 minutos. Victor Andrade fez bela jogada individual pela esquerda, foi à linha de fundo e tocou na pequena área. A defesa cortou, mas o rebote ficou com Daniel Amorim, que não desperdiçou.

O meia Jean Carlos, principal jogador do Náutico, foi o mais perigoso do time e assustou em chute de fora da área pouco depois do gol. Mas, aos 27, quem marcou foi novamente o Vila Nova. Após cobrança de lateral direto para a área, a bola passou por todo mundo e Pablo Dyego apareceu para completar.

Mesmo com as quatro mudanças logo no intervalo, o Náutico não conseguiu ameaçar o Vila Nova como gostaria. No começo do segundo tempo, foi o Vila quem continuou mais perigoso, com chutes de Pablo Dyego e a velocidade de Victor Andrade. A única arma do Náutico seguiu sendo Jean Carlos, que precisou chutar de fora da área mais uma vez para testar o goleiro Georgemy.

A situação quase complicou ainda mais para o Náutico quando Luis Phelipe foi expulso por confusão com Arthur Rezende. Após revisão no VAR, porém, o árbitro mudou a cor do cartão para amarelo. Pouco depois, o Náutico teve uma de suas melhores chegadas com Victor Ferraz e chute de Léo Passos, mas o goleiro goiano espalmou bem.

O Náutico até teve mais uma chance nos minutos finais, com Luis Phelipe, que bateu colocado, passando perto da trave, mas já era tarde demais.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela sétima rodada. No sábado (14), às 18h30, o Vila Nova visita o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís (MA). Os goianos têm o segundo jogo diante do Fluminense, na quarta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil. No domingo (15), às 16h, é a vez de o Náutico receber o Cruzeiro, no estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 2 X 0 NÁUTICO

VILA NOVA – Georgemy; Alex Silva (Moacir), Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Ralf (Rafinha), Arthur Rezende e Matheuzinho (Diego Tavares); Victor Andrade, Daniel Amorim (Rubens) e Pablo Dyego (Pablo). Técnico: Higo Magalhães.

NÁUTICO – Lucas Perri; Hereda, Bruno Bispo, Camutanga e Júnior Tavares; Djavan (Ralph), Richard Franco (Victor Ferraz) e Jean Carlos; Ewandro (Luis Phelipe), Léo Passos (Amarildo) e Pedro Vitor (Niltinho). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS – Daniel Amorim, aos 21, e Pablo Dyego, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alex Silva e Bruno Collaço (Vila Nova). Djavan, Richard Franco, Ewandro, Luis Phelipe e Camutanga (Náutico).

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA – R$ 30.630,00.

PÚBLICO – 4.713 pagantes.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).