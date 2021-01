Vila Nova sobe, e será finalista na Série C

O Vila Nova conquistou a última vaga que restava, na Série C, para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O objetivo foi alcançado após vitória de 1 a 0 sobre o Ituano, neste domingo (17), fora de casa, no estádio Novelli Júnior. Com este placar, o clube goiano retornou à segunda divisão, que não disputava desde 2019, quando foi rebaixado.

O VILA VOLTOU! Vitória emocionante em Itu coloca o @VilaNovaFC no Brasileirão Série B 2021! ️ SOLTA O RUGIDO, TIGRÃO!#BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/xfIViAeFsL — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB__) January 17, 2021

Além disso, como encerrou na liderança do Grupo C, o Tigre competirá nas finais da terceira divisão contra o Remo. Os jogos decisivos estão previstos para acontecer nos dias 24 e 31 deste mês. O argentino Emanuel Biancucchi foi o autor do gol solitário do jogo.

Já o Ituano terminou na lanterna do grupo e voltará a competir na Série C deste ano.

Na outra partida, o Santa Cruz venceu o Brusque por 3 a 1 no estádio do Arruda, no Recife (PE), mas foi eliminado, já que o Vila Nova venceu o Ituano. Apesar de a equipe Quadricolor ter sofrido o revés neste domingo (17), o clube já havia conquistado o acesso à Série B antecipadamente.

Pelo Grupo D, Remo e Londrina asseguraram as outras duas vagas para a segunda divisão deste ano.

Veja a classificação da Série C do Brasileiro.

