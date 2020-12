Vila Nova se recupera e aumenta jejum do Santa Cruz na Série C

O Vila Nova conquistou a primeira vitória na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (18), o Tigre visitou o Santa Cruz no Arruda, em Recife, e venceu o duelo por 2 a 1. Os goianos foram a três pontos no Grupo C, assumindo a segunda posição, enquanto os pernambucanos seguem com apenas um ponto, em quarto e último lugar. Os dois primeiros da chave asseguram o acesso à Série B e o líder faz a final contra a melhor campanha do Grupo D.

A partida marcou o retorno do técnico Márcio Fernandes ao Vila Nova, onde foi campeão da Série C em 2015. A equipe visitante abriu o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo, em cabeçada do atacante Henan. O também atacante Rafhael Lucas ampliou aos 32 da etapa final, em chute de fora pouco depois de entrar em campo. Dois minutos depois, o atacante Victor Rangel, de cabeça, ainda diminuiu para o Tricolor – que apesar de ter a melhor campanha geral, chegou a sexta partida seguida sem vencer.

Os times voltam a campo no próximo sábado (26). O Santa Cruz visita o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 19h (horário de Brasília). O Vila Nova também joga fora de casa. Às 21h, enfrenta o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Confira a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro.

