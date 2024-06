Vila Nova sai na frente, mas não segura pressão da Chapecoense e jogo termina empatado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Chapecoense e Vila Nova empataram neste domingo, pelo placar de 1 a 1, em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e disputado na Arena Condá, em Chapecó (SC). O time de Goiás abriu o marcador com Alesson, mas não segurou a pressão, cedendo o empate no fim, após gol de cabeça do zagueiro Habraão.

Com o resultado, o Vila Nova não espantou a crise causada pelas goleadas na final da Copa Verde diante do Paysandu (6 a 0 e 4 a 0) e perdeu a oportunidade de se aproximar dos times que brigam por uma vaga no G-4. O clube chegou aos 11 pontos e ficou na nona colocação. O mesmo vale para a Chapecoense, que ficou com 10 pontos, no 11º lugar.

Com poucas oportunidades de gol, o primeiro tempo foi morno e terminou com um justo placar de 0 a 0. Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Vila Nova teve mais presença ofensiva, mas não teve criatividade para criar chances reais de gol, sem incomodar o goleiro Matheus Cavichioli.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, a Chapecoense mostrou que a conversa no intervalo surtiu efeito. Aos quatro, Mário Sérgio cabeceou com perigo e quase abriu o placar. Dois minutos depois, Marcelinho finalizou cruzado e assustou Dênis Júnior. Correndo atrás do adversário, o Vila Nova iniciou a etapa final cometendo muitas faltas.

Na reta final, o jogo ficou aberto. Aos 38 minutos, a Chapecoense quase abriu o placar acertando a trave de Dênis Júnior. A resposta do Vila Nova aconteceu no minuto seguinte, quando Alesson aproveitou contra-ataque em velocidade, recebeu de Henrique Almeida e finalizou com o gol aberto para encaminhar a possível vitória do time goiano.

No final, a Chapecoense empatou. Aos 47 minutos, Habraão aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais que a defesa do Vila Nova e deixou tudo igual em Chapecó.

Na nona rodada da Série B, a Chapecoense entra em campo no próximo domingo para enfrentar o Avaí em clássico na Ressacada, às 16h. O Vila Nova joga na segunda-feira (dia 10), diante do Ceará, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 19h.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 VILA NOVA

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli; JP Galvão (Marcelinho), Bruno Leonardo, Habraão e Mancha;Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Marlone) e Thomás (Rubens); Marcinho (Walterson) e Mário Sérgio (Rômulo). Técnico: Umberto Louzer.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan (Eric); Cristiano, Geovane (João Vitor) e Igor Henrique (João Lucas); Juan Christian (Henrique Almeida), Alesson e Júnior Todinho. Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS – Alesson, aos 39 e Habraão aos 47 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Mancha (Chapecoense); Júnior Todinho, Igor Henrique e Jemmes (Vila Nova)

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).