Vila Nova perde para o rebaixado ABC, frustra torcida e fica sem o acesso na Série B

Após segurar um empate com o Juventude e tirar o Guarani da briga pelo acesso, o ABC aprontou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. O time potiguar derrotou o Vila Nova, que só precisava vencer para voltar à elite do futebol nacional, por 3 a 2, neste sábado, no estádio do Frasqueirão, pela última rodada. Thonny Anderson foi o grande destaque da partida, com dois gols e uma assistência.

Com o resultado, o ABC terminou a competição com duas vitórias consecutivas, mas ainda na lanterna, com 28 pontos. O Vila Nova, que já estava pronto para comemorar o acesso, acabou em oitavo, com 61. O rival Atlético-GO, em quarto, subiu.

Antes mesmo do apito final, vários objetos foram arremessados no gramado vindo da torcida do Vila Nova, que protestou contra os jogadores por deixar o acesso escapar ‘entre os dedos’.

O Vila Nova chegou em Natal em clima de festa. O time goiano precisava vencer o lanterna da competição para confirmar o acesso, mas esse não foi o destino que estava reservado para si. Tudo mudou aos sete minutos, quando Matheus Anjos sofreu uma lesão e deu lugar para Thonny Anderson.

O meia estava com “fome de bola” e não quis saber em facilitar a vida do Vila Nova. Aos 13, cobrou falta venenosa e viu o zagueiro Rafael Donato desviar contra o próprio gol. Thonny Anderson passou a tomar conta da partida e ditou o ritmo.

O Vila Nova sentiu o gol, ficou apático e sofreu um “apagão”. O ABC, que já não jogava sob pressão por ter sido rebaixado, estava solto em campo e ampliou aos 41. Thonny Anderson recebeu na esquerda, invadiu a área e soltou o pé para aumentar o desespero do time goiano.

No segundo tempo, o Vila Nova foi para cima, mas encontrou muita dificuldade em furar o bloqueio do ABC. Aos cinco minutos, Juan Christian recebeu dentro da área e parou em Michael. O atacante travou bons duelos com o goleiro, que levou a melhor em todos.

Quando a torcida começava a perder a paciência e atirar objetos no gramado, o Vila Nova diminuiu. Aos 33, Diego Renan cruzou para Rafael Donato, que desviou para o gol e recolocou o clube goiano de volta na partida.

Mas a reação não durou muito tempo. O Vila Nova foi com tudo para o ataque e deu o contragolpe para o ABC, que teve um pênalti marcado a seu favor após Eduardo Doma derrubar Anderson Cordeiro dentro da área. Thonny Anderson foi para a cobrança e fez 3 a 1.

Após o gol, o clima esquentou no Frasqueirão e a partida precisou ser paralisada por alguns minutos. Quando retomou, o Vila Nova criou algumas chances, mas não conseguiu impedir a derrota que o deixa fora do G-4. Mesmo assim, marcou outro com o zagueiro Rafael Donato, aos 63.

FICHA TÉCNICA

ABC 3 X 2 VILA NOVA

ABC – Michael; Alex Silva, Geovane Henrique, Jhonnathan e Romário; Randerson, Nathan (Gedeílson) e Ramon; Weliton (Anderson Cordeiro), Wallyson (Gustavo Daniel) e Matheus Anjos (Thonny Anderson). Técnico: Jonidey Tostão.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Marcelinho (Diego Renan), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado (João Lucas); Cristiano, Lourenço, Ronald (Everton Brito) e Juan Christian; Neto Pessoa (Henrique Almeida) e Caio Dantas. Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Rafael Donato (contra), aos 13, e Thonny Anderson, aos 41 minutos do primeiro tempo; Rafael Donato, aos 33, Thonny Anderson, aos 48, e Rafael Donato, aos 63 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Jhonnathan, Michael, Randerson, Romário e Thonny Anderson (ABC); Cristiano, Lourenço e Rafael Donato (Vila Nova).





RENDA – R$ 4.054,00.

PÚBLICO – 3.533 torcedores.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

