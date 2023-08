Vila Nova, Mirassol e Atlético-GO abrem rodada de olho no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Vila Nova e Mirassol protagonizam, nesta quinta-feira, um confronto direto pelo G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. A abertura da 24ª rodada ainda contará com o duelo entre Londrina, que luta contra o rebaixamento, e Atlético-GO, outro que tenta seguir vivo na parte de cima.

O jogo entre Vila Nova e Mirassol acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), às 21h30. Os goianos estão em sexto lugar com 39 pontos, apenas dois a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4 com 41. Já o Mirassol tem 36, em oitavo lugar.

Um pouco abaixo na classificação, em nono, o Atlético-GO aparece com 34 pontos, mas vem de duas vitórias seguidas. Para manter o ritmo ascendente, enfrenta o Londrina no Estádio do Café, no norte do Paraná, às 19h. O adversário paranaense esboçou reação, mas voltou a ser derrotado na última rodada, permanecendo com 19 pontos, na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

A rodada seguirá com jogos até domingo. Na sexta-feira, os líderes Sport e Vitória duelam com Guarani e Botafogo, respectivamente. Entre os paulistas, o Ituano joga no sábado, enquanto Novorizontino e Ponte Preta entram em campo no domingo.

CONFIRA OS JOGOS DA 24ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

19h

Londrina x Atlético-GO

21h30

Vila Nova x Mirassol

SEXTA-FEIRA

19h

Vitória x Botafogo-SP

21h30

Guarani x Sport

SÁBADO

15h30





Avaí x Tombense

17h

ABC x CRB

Ituano x Criciúma

18h

Juventude x Sampaio Corrêa

DOMINGO

15h45

Novorizontino x Chapecoense

18h

Ceará x Ponte Preta

