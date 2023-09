Vila Nova marca dois no início, vence o Ituano e encosta no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 20:44 Compartilhe

O Vila Nova foi rápido para conquistar a vantagem necessária diante do Ituano, na noite desta sexta-feira, em partida válida pela 27ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, no Estádio Novelli Júnior. Em nove minutos, o visitante abriu 2 a 0 com Igor Henrique e Caio Dantas, conquistando os três pontos. Quirino diminuiu para os paulistas aos 40 do segundo tempo.

O Ituano manteve os 32 pontos e ficou na 13ª colocação, segurando a reação do início do segundo turno e contabilizando a segunda derrota seguida na competição nacional. Na rodada anterior perdeu para o Novorizontino por 2 a 0, em Novo Horizonte.

O Vila Nova chegou aos 45 pontos, subiu para o quinto lugar e se aproximou da zona de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O time está empatado em pontos (45) com o Novorizontino, que está em quarto pelo número de vitórias: 14 a 13.

O Ituano começou o jogo criando duas grandes oportunidades, dando a entender que abriria o placar, no entanto, quem balançou as redes foi o Vila Nova, que se mostrou muito eficiente. Logo aos cinco minutos, Guilherme Parede cruzou na cabeça de Igor Henrique, que aproveitou falha da marcação e finalizou no canto de Jefferson Paulino para abrir o marcador a favor dos visitantes.

Quatro minutos depois, o Vila Nova balançou as redes pela segunda vez. Juan Christian bateu cruzado e a bola se ofereceu para o centroavante Caio Dantas, que apareceu nas costas de Claudinho e empurrou para o gol. Atrás do placar, o Ituano voltou a criar boas oportunidades, mas não conseguiu diminuir a vantagem.

No segundo tempo, o Ituano provocou dificuldades para o Vila Nova. Rafael Carvalheira tentou cruzamento, mas a bola quicou e ganhou a direção do gol, fazendo com que Dênis Júnior mandasse para escanteio. Aos 25, novamente o goleiro do time visitante foi obrigado a trabalhar. Yann Rolim levantou na área e Claudinho subiu bem para desviar, mas Dênis evitou a reação.

Depois de tanto pressionar, o gol do Ituano saiu. Aos 40 minutos do segundo tempo, Quirino aproveitou desvio de Cadorini e deslocou Dênis Júnior para devolver o time paulista para o jogo. A pressão do clube da casa na reta final não foi suficiente para mudar o resultado da partida.

O Ituano volta a campo pela Série B na próxima quinta-feira (dia 14), para enfrentar o Londrina, fora de casa, às 18h30. Sonhando com o G-4, o Vila Nova recebe a Ponte Preta, na sexta-feira (doa 15), às 19h, no OBA.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 2 VILA NOVA

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury (Rhuan); Claudinho, Marcel e Kauan (Mário Sérgio); Lucas Siqueira (Felipe Saraiva), e Yann Rolim (Quirino); Hélio Borges, Matheus Cadorini e Wesley (Keique Clemente). Técnico: Marcinho Freitas.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique (Marlone) e Lourenço; Juan Christan (Éverton Brito), Caio Dantas (Neto Pessoa) e Guilherme Parede (Cristiano). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Igor Henrique, aos 5, Caio Dantas, aos 9 minutos do primeiro tempo; Quirino, aos 40 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Saraiva e Kauan Richard (ITU); Rodrigo Gelado (VIL).

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Junior (PR).

RENDA – R$ 32.700,00.

PÚBLICO – 1.650 pagantes.





LOCAL – Estádio Novelli Júnior, Itu (SP).

