Vila Nova-GO vence Manaus de virada e assume vice-liderança do Grupo A da Série C

No duelo que movimentou o Campeonato Brasileiro da Série C na noite do desta segunda-feira, o Vila Nova-GO conseguiu embalar a segunda vitória seguida para assumir a vice-liderança do Grupo A. Jogando no Estádio do OBA, o time até saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer o Manaus, de virada, pelo placar de 2 a 1. Hamilton marcou para o time visitante, enquanto Henan e Rafhael Lucas fizeram os gols dos mandantes.

Com o resultado, o Vila Nova chega a oito jogos sem perder e agora soma 19 pontos. Em dez jogos são cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A equipe está a dois pontos do líder Santa Cruz, que tem 21. Já o Manaus segue na parte intermediária da tabela, na sétima colocação, com 11 pontos, há apenas um do Jacuipense-BA, que tem 10 e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 11ª rodada da Série C. No domingo, o Vila Nova visita o Paysandu, no Mangueirão, às 18h. No dia seguinte, o Manaus recebe o Botafogo-PB, na Arena Amazônia, às 20h.

A décima rodada será encerrada com um duelo na próxima quinta-feira, já que o São Bento disputou a final da Série A2 nesta segunda e foi batido nos pênaltis pelo São Caetano. Em casa, o time sorocabano recebe o São José-RS, às 20h, no Estádio Walter Ribeiro. A equipe tenta somar pontos para sair da zona de rebaixamento, enquanto o rival gaúcho sonha com o G4.

