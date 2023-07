Vila Nova ganha do Vitória e assume a liderança isolada da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 22:10 Compartilhe

O Vila Nova-GO assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após ganhar por 1 a 0 do Vitória, nesta segunda-feira à noite, no estádio OBA, em Goiânia (GO), no fechamento da 16ª rodada. O jogo foi equilibrado, em uma disputa de clubes que sonham com o acesso, mas o time da casa fez seu gol aos 30 minutos do segundo tempo com Lourenço.

Agora o Vila Nova soma 34 pontos, na frente do Criciúma (33), Sport (32) e Novorizontino (30) que estão dentro do G-4 – zona de acesso. Esta foi a quarta derrota em cinco jogos do Vitória, que segue com 28 pontos, ainda em quinto lugar.

Mesmo sentindo o apoio da torcida local, que lotou o aconchegante estádio, o Vitória começou mais à frente, explorando as jogadas pelas beiradas do campo. Mas só conseguiu arriscar chutes de longa distância, sem maior perigo.

O Vila Nova demorou para chegar ao ataque e somente aos 46 minutos é que a torcida se levantou em um belo sem pulo de Caio Dantas, mas que mandou a bola para fora. Seria um golaço. No minuto seguinte, Parede até driblou o goleiro e balançou as redes, porém, estava impedido, o que causou frustração nos torcedores.

No segundo tempo, o time goiano iniciou mais adiantado. Ficou rodeando a grande área adversária até ter sua melhor chance aos 16 minutos. Parede recebeu fora da área, ajeitou na perna direita e chutou. A bola bateu no pé da trave, voltou para o centro da área e foi aliviada pela defesa.

O domínio goiano se transformou em gol aos 30 minutos, em uma jogada rápida. Lourenço pegou a bola um pouco na frente do meio campo e acionou Neto Pessoa pelo lado esquerdo. Ele avançou e devolveu, na medida, para o chute de chapa de Lourenço, já dentro da área.

Em vantagem no placar, a torcida se inflamou e jogou com o time, não parando de gritar nas arquibancadas. Até atirou uma bola no campo, na tentativa de atrapalhar o avanço do visitante. O Vitória ainda tentou uma reação, mas na base do desespero. O Vila Nova se fechou e garantiu o importante triunfo.

Os dois times voltam a campo no fim de semana. No sábado, o Vila Nova enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, no Paraná, a partir das 17h, pela 17ª rodada. O Vitória vai jogar no domingo em casa, no Barradão, em Salvador, diante do Novorizontino, a partir das 18h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 1 X 0 VITÓRIA

VILA NOVA-GO – Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Souza (Igor Henrique) e Éverton Brito (Ronald); Guilherme Parede (Luciano Naninho), Caio Dantas (Lourenço) e Neto Pessoa (Marlone). Técnico: Claudinei Oliveira.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga (João Victor), Wagner Leonardo e Felipe Vieira (Marcelo); Dudu (Diego Torres), Gegê e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Mateus Gonçalves, Léo Gamalho (Tréllez) e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

GOL – Lourenço, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo Doma, Lourenço e Sousa (Vila Nova-GO). Dudu, Gegê, Wagner Leonardo e Camutanga (Vitória).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 266.895,00.

PÚBLICO – 9.924 torcedores.





LOCAL – Estádio OBA, em Goiânia (GO).

