Vila Nova faz no fim e lidera Série B em jogo com expulsão ‘estranha’ e acusação de racismo

O Vila Nova-GO é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O time sofreu, mas venceu o Tombense por 1 a 0, com um gol de Guilherme Parede aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo foi realizado na noite desta terça-feira no estádio OBA, em Goiânia, pela 14ª rodada e marcado por fatos incomuns: a expulsão de Bruno Silva, do time mineiro, logo aos quatro minutos por ter derrubado o cartão amarelo da mão do árbitro. Depois, no intervalo, Pedro Costa, do Tombense, acusou um adversário, possivelmente Souza, de tê-lo chamado de ‘crioulo sujo’, o que implicaria em uma injúria racial ou ato de racismo.

À parte disso, a torcida festejou muito a vitória que deixou o Vila Nova na liderança isolada, com 30 pontos, um a mais do que o Novorizontino, que em casa perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-SP. Além disso, o Sport empatou com a Chapecoense por 1 a 1 e ficou com 28, no terceiro lugar, superando o Criciúma, com 27, e que fecha a zona de acesso. Após sofrer sua nona derrota, o Tombense permanece com nove pontos, em penúltimo lugar.

O Vila Nova começou o jogo em alta velocidade. Aos dois minutos, Neto Pessoa perdeu uma chance incrível de abrir o placar, quando o zagueiro Augusto, do Tombense, escorregou e a bola ficou com o goiano. Ele bateu forte de perna esquerda, porém, para fora.

Aos quatro minutos aconteceu um lance incomum, que acabou com a expulsão do volante Bruno Silva, do time mineiro. Capitão da equipe, ele foi reclamar com o árbitro Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, sobre a marcação de uma falta, e recebeu o cartão amarelo. Ao levantar o braço, tocou no cartão que se quebrou em duas partes e caiu no gramado. O árbitro entendeu como uma agressão e não como um ato involuntário, expulsando-o. Os mineiros reclamaram muito e sobrou cartão amarelo ainda para Wesley e para Léo, goleiro reserva.

Este foi o primeiro jogo de Série B apitado por um nervoso árbitro capixaba, antes com experiências em jogos das Séries C e D. Ele levou em consideração que Bruno Silva é um jogador com retrospecto de indisciplina – já tinha recebido oito cartões amarelos nesta Série B.

O jogo continuou e Caio Dantas, numa cabeçada de cima para baixo, quase marcou aos 30 minutos. Mas o goleiro Felipe Garcia fez grande defesa ao espalmar para escanteio. Ao término do primeiro tempo, foram 13 finalizações do Vila Nova, soberano em campo.

No intervalo, outra confusão. Desta vez o lateral-direito Pedro Costa, do Tombense, visivelmente alterado, apontou para o banco de reservas do Vila Nova, acusando alguém de racista. Em princípio, pareceu ser Souza, que estava na reserva e teria xingado Pedro Costa no momento dele cobrar um arremesso lateral já nos acréscimos.

“Ele me chamou de crioulo sujo”, acusou Pedro Costa ao ser acalmado pelos companheiros na entrada do túnel. Na volta do intervalo, Pedro Costa se negou a dar entrevista ou falar sobre o assunto.

No segundo tempo, o Tombense, mesmo com um jogador a menos, ainda tentou ir ao ataque. Keké chutou de longe e quase surpreendeu o goleiro Dênis Júnior, do Vila Nova, aos seis minutos. Mas quem dominava as ações era mesmo o Vila Nova, que teve outra chance de cabeça, aos 18 minutos, de Guilherme Parede, mas Felipe Garcia fez a defesa.

Aos 25, Parede arriscou chute de fora da área e o goleiro, de novo, mandou a bola para longe. Depois disso, o Vila Nova pareceu estar cansado. Mas tentou, na base da pressão, marcar seu gol. De tanto insistir, buscou a vitória aos 45 minutos em um chute cruzado de Guilherme Parede, que desviou na defesa e entrou no canto direito do goleiro Felipe Garcia.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 1 X 0 TOMBENSE

VILA NOVA-GO – Dênis Júnior; Marcelinho (Diego Renan), Eduardo Doma (Marcondes), Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf (Igor Henrique), Lourenço e Éverton Brito (Ronald); Caio Dantas, Neto Pessoa (Luciano Maninho) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro, Matheus Frizo (Pierre); Keké (Alex Sandro), Fernandão (Daniel Amorim) e Marcelinho (Kevin). Técnico: João Burse.

GOL – Guilherme Parede, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

CARTÕES AMARELOS – Eduardo Doma e Ralf (Vila Nova); Wesley, Keké, Léo, Augusto e Fernandão (Tombense).





CARTÃO VERMELHO – Bruno Silva (Tombense).

RENDA – R$ 190.005,00.

PÚBLICO – 7.222 pagantes (8.624 total).

LOCAL – OBA, em Goiânia (GO).

