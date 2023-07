Vila Nova empata com o lanterna ABC e perde a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 20:13 Compartilhe

O Vila Nova balançou as redes no último lance da partida e conseguiu arrancar o empate por 1 a 1 na partida deste sábado, contra o ABC, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo, que colocou frente a frente dois times com objetivos opostos, foi realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Com o resultado, o Vila Nova perdeu a liderança. O clube chegou aos 35 pontos e manteve momentaneamente a segunda colocação, atrás apenas do Novorizontino que surpreendeu o Criciúma no Heriberto Hülse e pulou para o primeiro lugar, com 36.

O ABC chegou aos 12 pontos e se manteve na última colocação, dividindo a zona de rebaixamento com Londrina, Avaí e Chapecoense. Com 18 pontos, o Tombense é o primeiro time fora da zona da degola. Em campo, as duas equipes protagonizaram uma partida cheia de emoção.

No primeiro tempo, o Vila Nova foi superior, mas não conseguiu abrir o placar. A atuação do time ficou marcada pela bola na trave colocada por Sousa, aos 15 minutos do jogo. Guilherme Parede e Neto se destacaram e fizeram o goleiro Simão trabalhar, enquanto o ABC praticamente não incomodou o goleiro Dênis Júnior.

Na segunda etapa, apesar do domínio do Vila Nova, que chegou com Henrique Almeida e acertou novamente a trave, quem abriu o placar foi o ABC. Aos 34 minutos, Paulo Sérgio aproveitou cobrança de escanteio e balançou as redes do time da casa. Quando o clube de Natal pensou que ia sair do OBA com a vitória, Henrique Almeida conseguiu acertar a cabeçada e deixar tudo igual.

O Vila Nova entra em campo novamente no domingo (30) para enfrentar o Novorizontino, às 15h30, no Estádio Jorge Ismael De Biasi. Enquanto o ABC recebe o Londrina no sábado (29), às 17h, no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 ABC

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Marcondes, Rafael Donato e Rodrigo Gelado (Diego Renan); Ralf, Sousa (Luciano Naninho) e Lourenço; Guilherme Parede, Neto Pessoa (Henrique Almeida) e Éverton Brito (Ronald). Técnico: Claudinei Oliveira.

ABC- Simão; Gedeilson, Genílson, Habraão e Jhonnathan (Richardson); Wallace, Jean Patrick (Ramon) e Matheus Anjos; Wallyson (Renan Bressan), Paulo Sérgio e Evandro (Wellington). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Paulo Sérgio, aos 34, e Henrique Almeida, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Everton Brito (Vila Nova). Evandro, Paulo Sérgio, Matheus Anjos, Genilson e Simão (ABC).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

RENDA – R$ 249.175,00.

PÚBLICO – 10.000 torcedores.

LOCAL – OBA , em Goiânia (GO).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias