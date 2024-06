Vila Nova e Goiás fazem clássico goiano para continuar na cola do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Apenas duas partidas irão movimentar, neste domingo, as disputas da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal destaque ficará para o clássico goiano entre Vila Nova e Goiás, que será disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), às 18h30. Os dois rivais chegam a este confronto com o mesmo objetivo: continuar na cola do G-4 – zona de acesso.

O Goiás vinha em uma crescente, mas sofre um jejum de vitórias que já dura três rodadas e, por isso, está fora da zona de acesso com 18 pontos. O Vila Nova, apesar de vir de vitória por 1 a 0 em cima do Mirassol, vem logo abaixo com 17 pontos. O Sport, primeiro dentro do G-4, tem 19.

No outro jogo, Chapecoense e Paysandu se encontram na Arena Condá, às 16h, e tentam seguir se afastando da zona de rebaixamento. Com 14 pontos, o time da casa vem de derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, e está no meio da tabela. O visitante até embalou dois jogos sem derrota, mas é apenas o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos.

A 12ª rodada será encerrada com mais alguns jogos na segunda e terça-feira. Focado em voltar ao G-4, o Santos faz um duelo paulista contra o Mirassol, fora de casa. América-MG e Avaí fazem um confronto direto pela liderança no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Confira os jogos da 12ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Chapecoense x Paysandu

18h30

Vila Nova x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Sport x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Santos

América-MG x Avaí

21h

Ponte Preta x Ceará

21h30

Amazonas x Coritiba