Vila Nova e Avaí fazem confronto direto pelo G-4 da Série B

Na disputa por uma vaga na elite do campeonato Brasileiro em 2025, Vila Nova e Avaí fazem um duelo direto pelo G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, goianos e catarinenses entram em campo às 16 horas, no Estádio Onésio Alvarenga Brasileiro (OBA), em Goiânia (GO) e quem vencer se garante no grupo de acesso ao fim da 15ª rodada.

O Vila Nova iniciou a rodada com 24 pontos, vem em bom momento, com quatro jogos de invencibilidade e, dependendo dos resultados, pode até assumir a liderança. O Avaí tem um ponto a menos (23) e deixou a liderança e o G-4 na última rodada, ao perder para o Novorizontino, por 1 a 0.

Na Arena Condá, às 18h30, em Chapecó (SC), acontece um duelo catarinense, com a Chapecoense recebendo o Brusque para aumentar sua distância da zona de rebaixamento. Voltando a vencer após três derrotas seguidas (2 a 1 no Goiás, em Goiânia), saltou na tabela e aparece com 17 pontos. O Brusque vem de quatro empates seguidos, como antepenúltimo, em 18º, com 13.

A rodada vai ter um jogo na segunda-feira, com o duelo paulista entre Santos e Ituano e outro na quarta-feira, quando o Operário-PR vai receber o Goiás, em Ponta Grossa (PR).