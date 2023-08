Vila Nova e Avaí empatam duelo de opostos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 20:26 Compartilhe

Vila Nova e Avaí fizeram um confronto equilibrado e empataram por 1 a 1 na noite deste sábado. Apesar de estarem lutando contra o rebaixamento, os catarinenses abriram o placar com Denilson no primeiro tempo, mas cederam o empate na etapa final, com gol de Caio Dantas. A partida, válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

Com o resultado, o Vila Nova está fora do G-4, aparecendo em quinto lugar com 39 pontos, dois a menos do que o Criciúma, quarto colocado. Na parte de baixo da tabela, o Avaí se mantém fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 22 pontos, mas um jogo a menos.

Logo nos primeiro minutos, o Avaí mostrou que não iria se intimidar, mesmo fora de casa. Teve grande chance com Natanael, mas ele isolou. Em outro lance, Denilson também tentou, mas furou o chute. Ele, porém, se redimiu aos 23 minutos, quando abriu o placar para o Avaí. Após saída de bola errada do Vila Nova, o Avaí recuperou e Denilson foi acionado na intermediária para chutar forte e marcar.

Apesar de chegar em algumas oportunidades, o Vila Nova só levou realmente perigo no segundo tempo. Em um dos lances, Juan Christian recebeu na área e chutou forte, mas Igor Bohn salvou o Avaí. Depois, Juan ainda fez boa jogada antes de tocar para Caio Dantas, que escorregou e perdeu a chance.

Assim como aconteceu com o atacante do Avaí, Caio Dantas também se redimiu bem e empatou o duelo aos 33 minutos do segundo tempo. Juan fez outra boa jogada na direita e chutou para a pequena área. A bola atravessou por todo mundo e sobrou para Caio Dantas completar na segunda trave.

O Vila Nova exerceu pressão no fim e teve boa chance em cabeçada de Guilherme Parede, mas Igor Bohn fez outra boa defesa e garantiu o empate por 1 a 1.

O Vila Nova volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Mirassol, novamente em casa. No sábado, às 15h30, o Avaí recebe o Tombense na Ressacada, em Florianópolis (SC). Os dois jogos serão válidos pela 24ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 AVAÍ

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Igor Henrique (Gustavo Maia), Ralf e Luciano Naninho (Marcondes); Guilherme Parede, Neto Pessoa (Caio Dantas) e Henrique Almeida (Juan Christian). Técnico: Marquinhos Santos.

AVAÍ – Igor Bohn; Igor Inocêncio, Douglas (Roberto), Felipe Silva e Cortez; Wellington (Xavier), Eduardo e Rafael Gava (Giovanni); Felipinho (Júlio César), Denilson e Natanael (Thales Oleques). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Denilson, aos 23 minutos do primeiro tempo. Caio Dantas, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo Doma (Vila Nova). Felipe Silva (Avaí).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias