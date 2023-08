Vila Nova derrota Mirassol e dorme no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 23:39 Compartilhe

O Vila Nova vai dormir dentro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Mirassol nesta quinta-feira, no OBA, pela 24ª rodada. O time goiano definiu a vitória no primeiro tempo e precisou apenas administrar o resultado na etapa final.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 42 pontos, atrás apenas de Sport (45), Vitória (44) e Novorizontino (42), todos entram em campo na rodada, assim como o Criciúma, quinto, com 41. O Mirassol caiu para o nono lugar, com 36.

A festa de recepção feita pelos torcedores na entrada do Vila Nova ao estádio parece ter afetado os jogadores dentro de campo. Enquanto o clube goiano dominou o primeiro tempo, o Mirassol ficou abaixo do que vinha demonstrando na Série B e aceitou a pressão do adversário.

O clube goiano aproveitou o momento para abrir o placar logo aos sete minutos. Após cobrança de escanteio de Lourenço, Rafael Donato subiu sozinho para cabecear no fundo das redes. O Mirassol chegou a responder com Julimar, que desperdiçou boa oportunidade na cara do gol.

Melhor para o Vila Nova, que ampliou aos 41 minutos. Após bela jogada de contra-ataque, Guilherme Parede achou Lourenço livre pela esquerda. O camisa 10, dentro da área, deslocou o goleiro para levar boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, as substituições do técnico Mozart deixaram o Mirassol com mais volume dentro de campo. O time paulista chegou a ter mais de 65% de posse de bola, muito pela tática do Vila Nova, que abdicou de atacar e procurou apenas se defender.

O Mirassol tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu criar grandes chances de gol. A melhor delas foi um chute de fora da área de Julimar, que mandou rente à trave. Já o Vila Nova pôde comemorar três pontos importantes na luta pelo acesso.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Juventude na terça-feira, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). No mesmo dia, às 21h30, o Vila Nova visita o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 0 MIRASSOL

VILA NOVA – Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique (Sousa), Lourenço (Éverton Brito) e Guilherme Parede (Luciano Naninho); Henrique Almeida (Caio Dantas) e Juan Christian (Cristiano). Técnico: Marquinhos Santos.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Cedric), Thalisson Kelven, Rodrigo Sam e Manoel (Guilherme Biro); Danielzinho (Cristian), Neto Moura, Chico Kim (Yuri Lima), Camilo (Matheusinho) e Gabriel; Julimar. Técnico: Mozart.

GOLS – Rafael Donato, aos sete, e Lourenço, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELO – Juan Christian e Rafael Donato (Vila Nova).

ÁRBITRO – Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 94.925,00.

PÚBLICO – 3.595 torcedores.





LOCAL – OBA, em Goiânia (GO).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias