Vila Nova defende a liderança da Série B em clássico com o Atlético-GO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 5:30

Quatro jogos dão sequência neste sábado à 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico goiano envolvendo o líder Vila Nova contra o Atlético se destaca, ao lado do duelo direto de dentro da zona de rebaixamento, entre Avaí e ABC.

Ainda entram em campo, o Criciúma querendo retornar ao G-4 – zona de acesso – contra o Sampaio Corrêa e o CRB, que busca se afastar ainda mais dos últimos lugares, contra o desesperado Londrina.

Abrindo a rodada às 16h, o clássico goiano dá as cartas no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com 30 pontos, o Vila Nova defende a liderança, enquanto o Atlético-GO quer voltar a brigar pelo pelotão de cima. Atualmente é o 11º, com 21 pontos.

Às 17h, o confronto dos desesperados. Na Ressacada, o 18º Avaí, com 11 pontos, recebe o lanterna ABC, que soma sete. Apenas o time catarinense tem chance de sair da zina de rebaixamento na rodada.

No mesmo horário, o Criciúma pode dormir no G-4, caso vença o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA). O Criciúma é quinto colocado com 27 e pode até dormir líder, para isso, além de secar o Vila Nova, terá que tirar um saldo de sete gols de saldo. O Sampaio Corrêa ocupa a modesta 12ª colocação, com 16 pontos.

Fechando o sábado, o CRB quer se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. Em 14º lugar, com 15 pontos, o CRB está a quatro pontos do Londrina, que abre a zina de rebaixamento com 11. O Londrina demitiu o técnico PC Gusmão após a derrota na última rodada para o Juventude.

A rodada vai ter ainda três jogos domingo e mais dois duelos paulistas na segunda-feira à noite.

CONFIRA OS JOGOS DA 15ª RODADA DA SÉRIE B

SÁBADO

16h

Atlético-GO x Vila Nova-GO

17h

Avaí x ABC

Sampaio Corrêa x Criciúma

18h15

CRB X Londrina

DOMINGO





15h30

Juventude x Vitória

18h

Sport x Ceará

20h30

Ponte Preta x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

18h

Mirassol x Ituano

20h15

Botafogo-SP x Guarani

