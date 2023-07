Vila Nova defende a liderança da Série B contra o desesperado Londrina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Com o líder em campo, três jogos movimentam neste domingo a 17ª e antepenúltima rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço do Criciúma, que em casa empatou por 1 a 1 com o Guarani, o Vila Nova-GO pode abrir uma vantagem de até três pontos na liderança, caso vença o Londrina, às 17h, no Estádio do Café, no Paraná.

O time goiano soma 34 pontos, o mesmo número que o Criciúma, porém, com vantagem no saldo de gols: 16 a 11. Neste cenário, uma vitória colocaria o Vila Nova com 37, a três do rival catarinense. Sport e Novorizontino também estão na caça do líder. Já o Londrina é o 18º, com 11 pontos, e não vence há nove rodadas. O time é comandado por Eduardo Souza, seu sexto treinador na temporada, o quarto somente na Série B.

Nos outros dois jogos do sábado, a embalada Ponte Preta, vinda de três vitórias seguidas contra Ituano, Novorizontino e Avaí (todas por 1 a 0), encara o Tombense, no Estádio Moisés Lucarelli, às 17h, em Campinas. O time paulista se afastou da zona de rebaixamento – e já sonha com o pelotão de cima. É o 13º colocado, com 21 pontos. Os mineiros abrem a zona de rebaixamento, 17º, com 12, e uma vitória pode tirar o time da zona de descenso.

O Juventude quer se aproximar do G-4. Rebaixado da elite, não engrenou na Série B e ocupa a nona posição, com 25 pontos, mas pode dormir na porta do G-4, caso supere o ABC, no Estádio Alfredo Jaconi, às 11h. O time potiguar é oriundo da Série C, mas até o momento não deixou a zona de rebaixamento e amarga a lanterna com apenas 10 de 48 disputados.

A rodada, que teve dois jogos adiados devido o mau tempo na região sul do país, vai ter mais dois jogos no domingo.

CONFIRA OS JOGOS DA 17ª RODADA:

SÁBADO

11h

Juventude-RS x ABC-RN

17h

Ponte Preta-SP x Tombense-MG

Londrina-PR x Vila Nova-GO

DOMINGO

15h30

Mirassol-SP x Ceará-CE

18h

Vitória-BA x Novorizontino-SP





ADIADOS

Botafogo-SP x Chapecoense-SC

CRB-AL x Avaí-SC

