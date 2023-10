Vila Nova consegue virada no clássico com Atlético-GO e ainda sonha com G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 21:22 Para compartilhar:

O Vila Nova renovou sua esperança de brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o clássico diante do Atlético-GO, por 2 a 1, de virada, neste sábado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – OBA – com a presença de torcida única. Depois de um primeiro tempo truncado, os gols saíram na etapa final. O gol da vitória foi marcado aos 49 minutos.

Esta foi a primeira vitória do Vila Nova em 16 confrontos com o rival na Série B. A supremacia é enorme dos atleticanos, com sete vitórias, oito empates e agora uma derrota. A quebra do tabu deixou o Vila Nova com 52 pontos, em nono lugar.

Além disso, derrubou uma série de cinco vitórias seguidas do Atlético-GO,, agora na terceira posição, com 59 pontos, cinco atrás do líder Vitória, mas sem correr risco de deixar o G-4 – zona de acesso – ao término desta 34ª rodada.

O primeiro tempo foi ruim tecnicamente, porque os dois times se estudaram e se respeitaram demais. Além disso, foi truncado pelo excesso de faltas e pelos inúmeros erros de passes. Os rivais finalizaram pouco a gol. Mas tudo mudou no segundo tempo.

Logo no começo do segundo tempo, o Atlético abriu o placar. Numa falta levantada na área, Luis Felipe apareceu na segunda trave e mandou a bola para as redes, logo aos dois minutos. Mas o jogo ficou aberto, com os dois times tentando atacar. Aos 20, Bruno Tubarão recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Vila Nova com 10 jogadores.

Com um jogador a mais, o Atlético-GO tentou ampliar o placar, mas não foi eficiente e ainda abriu espaços para o rival. O Vila Nova não desistiu e empatou aos 34 minutos, quando Cristiano fez o cruzamento do lado direito e Rodrigo Gelado apareceu no segunda trave para cabecear no contrapé do goleiro Ronaldo.

Dois minutos depois, o meia Luciano Naninho foi expulso e deixou o time atleticano também com dez jogadores. O Vila Nova cresceu de produção e teve duas grandes chances para virar o placar. A primeira, aos 38, numa cabeçada de Guilherme Parede de cima para baixo e que Ronaldo fez um verdadeiro milagre. A segunda, aos 40, quando Neto Pessoa ganhou em velocidade da defesa e na saída de Ronaldo tocou por cobertura. A bola, caprichosa, tocou no pé da trave esquerda e saiu.

Melhor em campo, o Vila Nova virou o placar, aos 48, outra vez, com o zagueiro Rafael Donato. Ele subiu na segunda trave para completar levantamento da esquerda de Guilherme Parede que contou ainda com um leve desvio no meio do caminho.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 2 X 1 ATLÉTICO-GO

VILA NOVA – Dênis Júnior; Marcelinho, Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Juan Chriistian (Ronald), Sousa (Luciano Naninho) e Cristiano; Caio Dantas (Neto Pessoa) Igor Henrique (João Lucas) (Henrique Almeida) e Guilherme Parede Técnico: Higo Magalhães.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves (Rodrigo Soares); Matheus Sales (Rhaldney), Kelvin (Airton) e Gabriel Baralhas; Gustavo Coutinho (Heron), Shaylon (Dôdo) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Luiz Felipe, aos 2, Rodrigo Gelado, aos 34, e Rafael Donato aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Lucas, Luciano Naninho (Vila Nova), Gabriel Baralhas, Heron (Atlético-GO).

CARTÕES VERMELHOS: Luciano Naninho (Vila Nova), Bruno Tubarão (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (Fifa/MG).

RENDA – R$ 91.100,00.





PÚBLICO – 5.241 torcedores.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

