Vila Nova busca reabilitação para voltar a ficar isolado na liderança da Série B

Seis jogos fecham as disputas da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. O maior destaque ficará para o Vila Nova, que busca a reabilitação, para voltar a ficar isolado na liderança. De olho nesta partida, Sport e Vitória irão fazer um confronto direto.

Depois de embalar sete jogos sem derrota, o Vila Nova acabou derrotado pelo Londrina, por 1 a 0, na rodada passada, e agora tentará voltar a vencer para voltar a ficar na liderança isolada. Fora de casa, o time goiano que soma 34 pontos irá enfrentar o Ceará, que tem 25, na Arena Castelão, às 21h30, em Fortaleza.

No mesmo horário, o terceiro e quarto colocados, respectivamente, Sport e Vitória fazem um duelo direto na Ilha do Retiro, no Recife. Caso o Vila Nova saía derrotado de sua partida, o vencedor desta partida pode assumir a liderança da Série B. Atualmente, os donos da casa têm 32 pontos e o rival 31.

Outro destaque ficará para os representantes paulistas Novorizontino e Mirassol que tentam acabar com jejuns que já duram quatro rodadas para seguirem na briga pelo G-4. Com 30 pontos, o Novorizontino recebe o Londrina, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h. Diferente dos donos da casa que brigam pelo acesso, o adversário está na zona de rebaixamento com 14 pontos.

Logo atrás, com 27 pontos, o Mirassol visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, também às 19h. O time goiano está invicto há seis jogos e tem 26. O Guarani também entrará em campo. Às 21h30, o time campineiro visita o ABC, na Arena das Dunas, focado em embalar o terceiro jogo sem derrota para voltar a brigar pelo G-4. Atualmente, tem 26 pontos.

Por fim, em um duelo direto contra a zona de rebaixamento, Avaí e Sampaio Corrêa se enfrentam na Ressacada. Com 20 pontos, o time maranhense quer seguir abrindo distância da zona de rebaixamento. Já o rival está na lanterna com apenas 11 pontos e duas vitórias em 16 jogos.

Confira os jogos da 18ª rodada da Série B:

Quarta-feira

19h

Atlético-GO x Mirassol

Novorizontino x Londrina

21h30

Avaí x Sampaio Corrêa

Sport x Vitória

Ceará x Vila Nova

ABC x Guarani

