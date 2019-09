Vila Nova busca empate com CRB, mas amplia jejum caseiro e fica na zona da degola

Não foi dessa vez que o Vila Nova encerrou o jejum de vitórias como mandante na Série B do Brasileiro, mas, pelas circunstâncias, o empate com o CRB, por 2 a 2, no estádio Serra Dourada, ficou de bom tamanho. A partida foi válida pela 24.ª rodada.

Sem ganhar em casa há mais de três meses, o Vila Nova chegou aos 25 pontos e abre a zona de rebaixamento, na 17.ª colocação. Por outro lado, o CRB, que vencia por 2 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, segue na quarta colocação, com 37 pontos.

Pressionado, o Vila Nova começou a partida em cima do adversário e assustou em cabeçada de Gustavo Henrique, defendida por Vinícius Silvestre. O CRB, porém, foi mortal e abriu o placar na sua primeira chegada. Aos 24, Alisson Farias ajeitou de cabeça e Léo Ceará, impedido, completou para o gol.

Depois disso, o nervosismo bateu nos jogadores do Vila, que passaram a errar passes curtos. No finalzinho do primeiro tempo, Alan Mineiro chutou, a bola desviou no meio do caminho e passou rente a trave.

O segundo tempo começou com o Vila Nova em busca do empate, mas o balde de água fria veio aos 12 minutos. Alisson Farias chutou de fora da área e Rafael Santos acabou aceitando. Quando os protestos tomavam conta do Serra Dourada, o time goiano reagiu.

Aos 30 minutos, Alan Mineiro aproveitou rebote de Vinícius Silvestre e diminuiu de cabeça. Também pelo alto, Patrick Marcelino aproveitou falta cobrada pelo camisa 10 e empatou quatro minutos depois. A partida ficou aberta nos minutos finais, com chances para os dois lados, mas o placar não foi mais alterado.

O Vila Nova volta a campo na sexta-feira, contra o Londrina, às 19h15, no estádio do Café, no Paraná. No sábado, o CRB recebe o São Bento, às 21 horas, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 25.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 2 CRB

VILA NOVA – Rafael Santos; Jefferson, Wesley Matos, Patrick Marcelino e Gastón; Edinho (Tinga), Ramón e Alan Mineiro; Maílson, Robinho (Diego Rosa) e Gustavo Henrique (Bruno Mezenga). Técnico: Marcelo Cabo.

CRB – Vinícius Silvestre; Daniel Borges, Edson Henrique, Victor Ramos e Bryan; Claudinei, Lucas Abreu, Lucas Siqueira e Felipe Ferreira (Willie); Alisson Farias (Iago) e Léo Ceará (Edson Cariús). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Léo Ceará, aos 24 minutos do primeiro tempo; Alisson Farias, aos 12, Alan Mineiro, aos 30, e Patrick Marcelino, aos 34 do segundo.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS Gastón (Vila Nova); Victor Ramos e Felipe Ferreira (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).