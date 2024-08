Vila Nova bate Sport no OBA e volta a vencer na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 23:15 Para compartilhar:

O Vila Nova venceu o Sport nesta sexta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto de dois times que brigam na parte alta da tabela foi decidido por Rhuan e Emerson Urso.

Com o resultado, o Vila Nova voltou a vencer na competição, o que não acontecia desde a 15ª rodada. Neste período, foram cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Agora ocupa a quinta colocação, com 33 pontos. O Sport estacionou nos 32 e está em sexto lugar, mas tem dois jogos a menos.

Em campo, o Vila Nova foi superior no primeiro tempo. Em cima desde o início, conseguiu invadir a área do Sport e levar perigo ao gol de Caíque França. Apesar do ímpeto do time da casa, a primeira grande chance foi criada pelo time pernambucano. Após grande jogada na entrada da área, Lucas Lima achou belo passe para Domínguez, que bateu por cima da meta defendida por Dênis Júnior.

Na melhor chance do Vila Nova, o lateral-esquerdo Rhuan não perdoou. Aos 45 minutos ele aproveitou cruzamento de Elias que passou por Henrique Almeida e, de carrinho, empurrou para o fundo das redes. O placar de 1 a 0 levado ao intervalo foi justo pelo volume de jogo apresentado pelos dois times.

Atrás do marcador, o técnico Guto Ferreira colocou o Sport para cima no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Fabricio Domínguez recebeu na área e finalizou cruzado, provocando perigo. O jogo perdeu emoção quando o Vila Nova ficou tocando no campo de ataque, mas aos 19, Titi Ortíz quase devolveu a igualdade ao placar, mas parou em Dênis Júnior.

Aos 31 minutos, o atacante Emerson Urso aumentou a vantagem do Vila Nova. Após erro do zagueiro Leandro Castán na saída de bola, Alesson cruzou para Henrique Almeida, que acertou a trave. Na sobra, Emerson Urso completou para o gol vazio e deu números finais ao jogo.

Na sequência da Série B, o Vila Nova enfrenta o Operário, na próxima terça-feira (20), às 21h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Na quinta-feira (22), é a vez do Sport encarar o Coritiba, às 21h, na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 0 SPORT

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan; João Vitor, Cristiano e Igor Henrique (Emerson Urso); Júnior Todinho (Apodi), Henrique Almeida e Alesson (Guilherme Lacerda). Técnico: Luizinho Lopes.

SPORT – Caíque França; Di Placido, Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús (Dalbert); Felipe (Fabinho), Luciano (Lenny Lobato), Fabricio Domínguez (Titi Ortíz) e Lucas Lima; Wellington Silva e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Guto Ferreira

GOLS – Rhuan, aos 45 minutos do primeiro tempo e Emerson Urso aos 31 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Rhuan, Júnior Todinho e Alesson (VILA); Felipe (SPORT).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 65.645,00.

PÚBLICO – 5.191 Total.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).