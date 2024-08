Vila Nova bate Operário-PR de virada e entra no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 0:02 Para compartilhar:

Em um jogo emocionante no estádio Germano Krüger, o Vila Nova se mostrou forte e bateu o Operário-PR de virada, por 3 a 2, nesta terça-feira, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time goiano foi a 36 pontos e saltou para a quarta colocação da tabela de classificação, abrindo dois de vantagem para o América-MG, primeiro time fora da zona classificatória, e que ainda joga na rodada.

Do outro lado, os paranaenses chegaram à terceira derrota consecutiva e viram a distância para o G-4 aumentar. Em 11°, o Operário tem 29, sete atrás do próprio Vila.

O duelo em Ponta Grossa (PR) começou com muita emoção. Logo aos dois minutos, Maxwell cobrou escanteio, Henrique cortou mal e Vinícius Mingotti, livre de marcação, apenas empurrou para o fundo do gol e abriu o marcador para o Operário. Aos cinco, o Vila Nova respondeu com Deni Junior, que de cabeça, parou em grande defesa de Rafael Santos. O time da casa passou então a administrar mais a partida e o jogo esfriou. Ao fim da primeira etapa, os paranaenses ainda esboçaram uma nova pressão, mas pararam na defesa adversária.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, os visitantes deram o troco. Aos cinco, Davis cruzou pela esquerda, Igor Henrique disputou pelo alto, mas a bola sobrou para Júnior Todinho, que chegou batendo e igualou o marcador.

O Operário conseguiu responder somente aos 17, quando a defesa adversária vacilou, Felipe Augusto aproveitou a sobra e mandou para o gol, mas Dênis Júnior defendeu com o pé. Entretanto, quem voltou a balançar as redes foi o Vila Nova. Aos 26, Elias cruzou, Emerson Urso dominou no peito e mandou de voleio, para o fundo do gol.

E ainda deu tempo para mais gols. Aos 36, em cruzamento na área, Deni Júnior tentou o domínio, mas a bola sobrou para João Lucas, que dominou de direita, e sem deixar cair, mandou de canhota: 3 a1. Entretanto, aos 38, Oleques cruzou, Dênis Júnior saiu mal e Felipe Garcia fez o segundo do Operário, mas o resultado não mudou novamente e o Vila Nova garantiu a vitória.

As equipes voltam a campo para a 23ª rodada da Série B ainda nesta semana. Na sexta-feira, o Operário vai até o Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para encarar a Ponte Preta, a partir das 21h30. No domingo, é a vez do Vila Nova receber o América-MG no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 18h30.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 3 VILA NOVA

OPERÁRIO-PR – Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz (Boschilia) e Rodrigo Rodrigues (Jacy); Maxwell (Ronald), Felipe Augusto e Vinicius Mingotti (Felipe Garcia). Técnico: Rafael Guanaes.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davies; João Vitor (Quintero), Cristiano e Igor Henrique (João Lucas); Deni Junior, Henrique Almeida (Emerson Urso) e Júnior Todinho (Apodi). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS – Vinicius Mingotti, aos três minutos do primeiro tempo. Júnior Todinho, aos cinco, Emerson Urso, aos 26, João Lucas, aos 36, e Felipe Garcia, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vinícius Mingotti, Vinícius Diniz, Índio, Boschilia (Operário); Cristiano, Emerson Urso (Vila Nova).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA – R$ 41.755,00.

PÚBLICO – 3.313 torcedores.

LOCAL – Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).