Vila Nova bate Athletico-PR e pressiona Goiás em briga pela liderança da Série B

O Vila Nova venceu o Athletico-PR por 2 a 1, pressionando o rival Goiás na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na noite deste sábado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela oitava rodada. Bernardo Schappo e Gabriel Poveda marcaram os gols que garantiram a vitória dos goianos. Zapelli diminuiu para os paranaenses.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 16 pontos e subiu para a segunda colocação, empatado com o rival Goiás, que lidera por vantagem no saldo de gols (4 a 3). O time esmeraldino pode aumentar a vantagem no domingo, quando enfrenta o Paysandu. O Athletico-PR estacionou nos 10 pontos, há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas.

No primeiro tempo, a equipe colorada comandou as ações da partida. O primeiro gol saiu aos 13 minutos, após Bernardo Schappo aproveitar cruzamento de Parede e fazer de cabeça. O mandante criou oportunidades para ampliar e balançou as redes novamente aos 18, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada.

O segundo aconteceu aos 33 minutos. Dodô mandou na área e Tiago obrigou Mycael a fazer uma grande defesa. Na sobra, Gabriel Poveda estava bem colocado para tocar para o gol. Com desvantagem no marcador, o Athletico-PR assustou aos 42 minutos, com Alan Kardec, mas não foi suficiente para diminuir o marcador.

O Vila Nova voltou para a etapa final com o objetivo de matar o jogo. Logo nos primeiros minutos, criou muitas chances claras, acertando a trave de Mycael e exigindo boas defesas do goleiro. Os paranaenses só conseguiram chegar a partir dos 10, quando também acumularam boas jogadas com Renan Peixoto e Isaac.

O Athletico-PR conseguiu diminuir aos 31 minutos. Luiz Fernando foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Zapelli cobrou no meio e o goleiro Halls não conseguiu evitar, decretando o placar final no OBA.

Ainda vivo na Copa do Brasil, o Athletico-PR joga na terça-feira, às 19h30, diante do Brusque, na Ligga Arena, em Curitiba. Na ida, os times empataram por 0 a 0 e uma vitória simples serve para ambos. Na quinta-feira, o Vila Nova entra em campo para enfrentar o Cruzeiro, às 19h, no estádio Serra Dourada, também pela Copa do Brasil. Na ida, os mineiros venceram por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 1 ATHLETICO-PR

VILA NOVA – Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson (Wallison Maia), Igor Henrique (Miticov) e Dodô (João Vieira); Júnior Todinho (Gustavo Pajé), Gabriel Poveda e Guilherme Parede (Gabriel Silva). Técnico: Rafael Lacerda.

ATHLETICO-PR – Mycael; Habraão (Zapelli), Tobias Figueiredo, Léo e Esquivel; Felipinho, Raul (Kauã Moraes) e Giuliano (João Cruz); Tévis (Isaac), Alan Kardec (Renan Peixoto) e Luiz Fernando. Técnico: João Correia.

GOLS – Bernardo Schappo, aos 13, e Gabriel Poveda, aos 33 minutos do primeiro tempo. Zapelli, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Parede (Vila Nova). Luiz Fernando, Felipinho e Tobias Figueiredo (Athletico).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA – R$ 154.645,00.

PÚBLICO – 8.075 torcedores.

LOCAL – Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).