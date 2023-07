Vila Nova arranca empate com Atlético-GO, mas pode perder a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 18:17 Compartilhe

O Vila Nova pode perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano sofreu neste sábado, arrancou o empate com o Atlético-GO, por 1 a 1, pela 15ª rodada, mas colocou a primeira colocação em risco. Lucas Gazal e Marlone marcaram os gols do clássico nos minutos finais do segundo tempo.

O empate mantém o Vila Nova na liderança, com 31 pontos. Contudo, Novorizontino (3º, com 29), Vitória (4º, com 28) e Sport (5º, com 28) podem ultrapassar o time goiano em caso de vitória na rodada.

Já o Atlético-GO chegou ao quarto jogo sem derrota e aparece em oitavo lugar, com 22 pontos. Após o apito final, o técnico Alberto Valentim foi vaiado e viu a pressão sobre seu trabalho aumentar ainda mais.

O primeiro tempo foi bem fraco tecnicamente e teve o Vila Nova com postura mais ofensiva em busca da vitória. Apesar disso, foi o Atlético-GO que quase abriu o placar aos 11 minutos, quando Kelvin recebeu lançamento e arriscou da entrada da área nas mãos do goleiro Dênis Júnior.

Aos poucos, o Vila Nova equilibrou a partida e dominou as ações no ataque. Aos 19, em cobrança de falta, Sousa rolou para Guilherme Parede e o atacante finalizou rasteiro para defesa de Ronaldo. Depois, aos 42, foi Caio Dantas que finalizou cruzado, a bola desviou na zaga e Ronaldo salvou.

No segundo tempo, o Vila Nova seguiu melhor e dando trabalho ao Atlético-GO. Logo aos quatro minutos, Guilherme Parede lançou Éverton Brito, que ficou cara a cara com o goleiro e perdeu ótima chance de abrir o placar. Não demorou e aos 12 foi a vez de Caio Dantas parar no goleiro Ronaldo.

Demorou, mas o Atlético-GO tentou algo a mais em campo aos 25 minutos, após Airton passar pela marcação no lado direito e cruzar na área. A defesa do Vila Nova não afastou e Daniel, sem jeito, não conseguiu empurrar para as redes.

Quando a partida seguia para o final, os times resolveram balançar as redes. Aos 42, Airton cobrou escanteio da direita e Lucas Gazal cabeceou no canto direito do goleiro Dênis Júnior. Só que aos 50, Marcelinho cruzou da direita e Marlone, também de cabeça, deixou tudo igual para o Vila Nova, dando números finais ao confronto.

O Atlético-GO volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Novorizontino, às 19 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já o Vila Nova jogará apenas no dia 10 de julho, quando receberá o Vitória, às 20 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 1 VILA NOVA

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Emerson Santos (Airton), Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney (David Braga) e Shaylon; Bruno Tubarão (João Victor), Gustavo Coutinho (Daniel) e Kelvin. Técnico: Alberto Valentim.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Eduardo Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Éverton Brito (Ronald); Caio Dantas (Igor Henrique), Neto Pessoa e Guilherme Parede (Marlone). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Lucas Galza, aos 42; e Marlone, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Gazal, Jefferson, Matheus Sales e Rhaldney (Atlético-GO); Léo Duarte (Vila Nova).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.





LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

